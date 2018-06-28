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كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء.. اندلاع حريق هائل قرب محطة قطارات بلندن

متحدث فرقة الإطفاء أشار إلى احتراق 4 سيارات

‬اندلع حريق كبير بالقرب من محطة قطارات إليفانت آند كاسل جنوب لندن، اليوم (الاثنين).

وشوهدت أعمدة ضخمة من الدخان الكثيف في فيديو متداول عبر الإنترنت، تحدث شاهد عيان عن سماع انفجار.

وأوضح متحدث باسم فرقة الإطفاء في لندن، أن أربع سيارات التهمتها النيران في مرأب بالقرب من محطة القطارات.

وأظهر مقطع فيديو كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء، فيما يركض الناس للاحتماء منها.

https://twitter.com/GBNEWS/status/1409507279989350400

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كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء.. اندلاع حريق هائل قرب محطة قطارات بلندن
سبق

‬اندلع حريق كبير بالقرب من محطة قطارات إليفانت آند كاسل جنوب لندن، اليوم (الاثنين).

وشوهدت أعمدة ضخمة من الدخان الكثيف في فيديو متداول عبر الإنترنت، تحدث شاهد عيان عن سماع انفجار.

وأوضح متحدث باسم فرقة الإطفاء في لندن، أن أربع سيارات التهمتها النيران في مرأب بالقرب من محطة القطارات.

وأظهر مقطع فيديو كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء، فيما يركض الناس للاحتماء منها.

https://twitter.com/GBNEWS/status/1409507279989350400

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
06:54 PM

كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء.. اندلاع حريق هائل قرب محطة قطارات بلندن

متحدث فرقة الإطفاء أشار إلى احتراق 4 سيارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,517

‬اندلع حريق كبير بالقرب من محطة قطارات إليفانت آند كاسل جنوب لندن، اليوم (الاثنين).

وشوهدت أعمدة ضخمة من الدخان الكثيف في فيديو متداول عبر الإنترنت، تحدث شاهد عيان عن سماع انفجار.

وأوضح متحدث باسم فرقة الإطفاء في لندن، أن أربع سيارات التهمتها النيران في مرأب بالقرب من محطة القطارات.

وأظهر مقطع فيديو كرة نار ضخمة تتصاعد في السماء، فيما يركض الناس للاحتماء منها.

https://twitter.com/GBNEWS/status/1409507279989350400

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