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نهاية غير متوقعة .. إطار مركبة يطير مخترقاً جدار مغسلة ويصرع شخصاً بمكة

بينما يتابع غسل سيارته يفقد قائد "كورولا" السيطرة عليها بطريق قريب ثم تنقلب

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم، داخل مغسلة سيارات في الشرائع بمكة المكرّمة، متأثراً بحادث مروري وقع على الطريق بمقربة من المغسلة التي كان يوجد بها من أجل غسل سيارته.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن شخصاً كان داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرّمة صباح اليوم، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة أرداه قتيلاً على الفور.

وبحسب المعلومات، فإن سيارة من نوع "كورولا" تعرّضت للانقلاب على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية، فقد صاحبها السيطرة عليها؛ ما أدّى إلى انحرافها واستقرارها به جوار مغسلة سيارات.

وأدى الحادث إلى خروج أحد إطارات المركبة ليخترق جدار المغسلة الحديدي ويصيب الشخص الذي كان موجوداً داخل المغسلة وأردته قتيلاً، جوار مركبته من نوع "وانيت" التي كانت تخضع للغسل.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، بعد تلقيها البلاغ، ولا تزال تجري تحقيقاتها حول الحادثة.

مغسلة سيارات حادث مروري مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نهاية غير متوقعة .. إطار مركبة يطير مخترقاً جدار مغسلة ويصرع شخصاً بمكة
سبق

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم، داخل مغسلة سيارات في الشرائع بمكة المكرّمة، متأثراً بحادث مروري وقع على الطريق بمقربة من المغسلة التي كان يوجد بها من أجل غسل سيارته.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن شخصاً كان داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرّمة صباح اليوم، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة أرداه قتيلاً على الفور.

وبحسب المعلومات، فإن سيارة من نوع "كورولا" تعرّضت للانقلاب على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية، فقد صاحبها السيطرة عليها؛ ما أدّى إلى انحرافها واستقرارها به جوار مغسلة سيارات.

وأدى الحادث إلى خروج أحد إطارات المركبة ليخترق جدار المغسلة الحديدي ويصيب الشخص الذي كان موجوداً داخل المغسلة وأردته قتيلاً، جوار مركبته من نوع "وانيت" التي كانت تخضع للغسل.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، بعد تلقيها البلاغ، ولا تزال تجري تحقيقاتها حول الحادثة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
01:15 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:53 PM

نهاية غير متوقعة .. إطار مركبة يطير مخترقاً جدار مغسلة ويصرع شخصاً بمكة

بينما يتابع غسل سيارته يفقد قائد "كورولا" السيطرة عليها بطريق قريب ثم تنقلب

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
15
16,108

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم، داخل مغسلة سيارات في الشرائع بمكة المكرّمة، متأثراً بحادث مروري وقع على الطريق بمقربة من المغسلة التي كان يوجد بها من أجل غسل سيارته.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن شخصاً كان داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرّمة صباح اليوم، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة أرداه قتيلاً على الفور.

وبحسب المعلومات، فإن سيارة من نوع "كورولا" تعرّضت للانقلاب على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية، فقد صاحبها السيطرة عليها؛ ما أدّى إلى انحرافها واستقرارها به جوار مغسلة سيارات.

وأدى الحادث إلى خروج أحد إطارات المركبة ليخترق جدار المغسلة الحديدي ويصيب الشخص الذي كان موجوداً داخل المغسلة وأردته قتيلاً، جوار مركبته من نوع "وانيت" التي كانت تخضع للغسل.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، بعد تلقيها البلاغ، ولا تزال تجري تحقيقاتها حول الحادثة.

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