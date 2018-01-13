النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طرح وثيقة الحصول على ترخيص خدمات مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة

التميمي: يعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع ويمثل دعمًا لمشاريع ريادة الأعمال

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة، حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.

وكشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعمًا لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزًا للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات؛ لافتًا إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.

وأكد الدكتور التميمي أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابةً لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.

ودعت الهيئةُ الأطرافَ المهتمة إلى تقديم طلبات المنافسة؛ للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت مدينة الرياض، من يوم الأحد 17/ 9/ 1441هـ.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طرح وثيقة الحصول على ترخيص خدمات مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة، حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.

وكشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعمًا لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزًا للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات؛ لافتًا إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.

وأكد الدكتور التميمي أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابةً لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.

ودعت الهيئةُ الأطرافَ المهتمة إلى تقديم طلبات المنافسة؛ للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت مدينة الرياض، من يوم الأحد 17/ 9/ 1441هـ.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
01:08 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:38 AM

طرح وثيقة الحصول على ترخيص خدمات مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة

التميمي: يعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع ويمثل دعمًا لمشاريع ريادة الأعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,023

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة، حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.

وكشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن طرح هذا الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعمًا لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزًا للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات؛ لافتًا إلى أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.

وأكد الدكتور التميمي أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابةً لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.

ودعت الهيئةُ الأطرافَ المهتمة إلى تقديم طلبات المنافسة؛ للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت مدينة الرياض، من يوم الأحد 17/ 9/ 1441هـ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

المقالات

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة