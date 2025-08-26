النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العسكر" يكشف وجهًا آخر قبيحًا للمليشيا الإرهابية: انتهكت طفولة 30 ألف يمني عبر التجنيد الإجباري

مركز الملك سلمان أعد مشروعًا لإعادة 2000 طفل من المتارس إلى المدارس

انتهكت مليشيا الحوثي بنود اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية عبر تجنيدها ما يزيد على 30 ألف طفل في صفوفها منذ اندلاع الحرب اليمنية في 2015م، وهو ما كشفه وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر.

وكشف "العسكر" بقوله: الحوثي زج بالأطفال في خطوط المواجهات والنقاط العسكرية الأولى داخل المحافظات التي يسيطر عليها؛ إذ تعمل المليشيات على منعهم من الذهاب إلى المدارس، والزج بهم في جبهات القتال رغمًا عنهم، ودون تدريب وتأهيل، وهو ما يمثل قنبلة موقوتة.

وأبان مراقبون أن المليشيات الحوثية كانت قد أسست مراكز صيفية، تدرِّس في ظاهرها القرآن الكريم للأطفال، ولكنها في الحقيقة تزرع الأفكار الطائفية والكراهية والعدوان في عقول الصغار والشباب؛ لتجندهم لاحقًا، وتستخدمهم كدروع بشرية، عوضًا عن أن مراكزهم تلك عبارة عن مخازن للذخائر والأسلحة مستغلين بذلك المواقع المدنية.

فيما تولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إعداد مشروع، يهدف إلى إعادة 2000 طفل من المتارس إلى المدارس، وأعاد في مرحلته الأولى 400 طفل، كانوا قد جُنّدوا من قِبل الحوثي إلى الحياة الطبيعية بعد أن كانوا يعيشون في وَهْم صنعه لهم الحوثي وأعوانه. كما تم خلال المشروع دعم وتوعية ما يقارب 9600 من أولياء الأمور. وقد لقي المشروع إشادة من منظمة الأمم المتحدة.

واستنكرت الأمم المتحدة إصدار الحوثي عبر محكمة تخضع لسيطرته في صنعاء أحكامًا بإعدام 30 مدنيًّا بين ناشطين سياسيين وطلاب لانتقادهم سياسات الحوثي. وبحسب الأمم المتحدة فإن الحوثي لم يكتفِ بذلك فقط، بل قام أيضًا بالاعتقال التعسفي والتعذيب للمساجين.. معبِّرة عن استيائها إزاء ذلك، ومعتبرة ذلك "جريمة في حق الإنسانية".

وأكد مصدر في لجنة الأسرى بمشاورات "استوكهولم" أن أعضاء المجموعة المحكومين مدرجون ضمن قائمة الأسرى والمختطفين الذين أقرت مليشيات الحوثي بوجودهم، وتطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العسكر" يكشف وجهًا آخر قبيحًا للمليشيا الإرهابية: انتهكت طفولة 30 ألف يمني عبر التجنيد الإجباري
سبق

انتهكت مليشيا الحوثي بنود اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية عبر تجنيدها ما يزيد على 30 ألف طفل في صفوفها منذ اندلاع الحرب اليمنية في 2015م، وهو ما كشفه وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر.

وكشف "العسكر" بقوله: الحوثي زج بالأطفال في خطوط المواجهات والنقاط العسكرية الأولى داخل المحافظات التي يسيطر عليها؛ إذ تعمل المليشيات على منعهم من الذهاب إلى المدارس، والزج بهم في جبهات القتال رغمًا عنهم، ودون تدريب وتأهيل، وهو ما يمثل قنبلة موقوتة.

وأبان مراقبون أن المليشيات الحوثية كانت قد أسست مراكز صيفية، تدرِّس في ظاهرها القرآن الكريم للأطفال، ولكنها في الحقيقة تزرع الأفكار الطائفية والكراهية والعدوان في عقول الصغار والشباب؛ لتجندهم لاحقًا، وتستخدمهم كدروع بشرية، عوضًا عن أن مراكزهم تلك عبارة عن مخازن للذخائر والأسلحة مستغلين بذلك المواقع المدنية.

فيما تولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إعداد مشروع، يهدف إلى إعادة 2000 طفل من المتارس إلى المدارس، وأعاد في مرحلته الأولى 400 طفل، كانوا قد جُنّدوا من قِبل الحوثي إلى الحياة الطبيعية بعد أن كانوا يعيشون في وَهْم صنعه لهم الحوثي وأعوانه. كما تم خلال المشروع دعم وتوعية ما يقارب 9600 من أولياء الأمور. وقد لقي المشروع إشادة من منظمة الأمم المتحدة.

واستنكرت الأمم المتحدة إصدار الحوثي عبر محكمة تخضع لسيطرته في صنعاء أحكامًا بإعدام 30 مدنيًّا بين ناشطين سياسيين وطلاب لانتقادهم سياسات الحوثي. وبحسب الأمم المتحدة فإن الحوثي لم يكتفِ بذلك فقط، بل قام أيضًا بالاعتقال التعسفي والتعذيب للمساجين.. معبِّرة عن استيائها إزاء ذلك، ومعتبرة ذلك "جريمة في حق الإنسانية".

وأكد مصدر في لجنة الأسرى بمشاورات "استوكهولم" أن أعضاء المجموعة المحكومين مدرجون ضمن قائمة الأسرى والمختطفين الذين أقرت مليشيات الحوثي بوجودهم، وتطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
11:40 PM

"العسكر" يكشف وجهًا آخر قبيحًا للمليشيا الإرهابية: انتهكت طفولة 30 ألف يمني عبر التجنيد الإجباري

مركز الملك سلمان أعد مشروعًا لإعادة 2000 طفل من المتارس إلى المدارس

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
2,080

انتهكت مليشيا الحوثي بنود اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية عبر تجنيدها ما يزيد على 30 ألف طفل في صفوفها منذ اندلاع الحرب اليمنية في 2015م، وهو ما كشفه وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر.

وكشف "العسكر" بقوله: الحوثي زج بالأطفال في خطوط المواجهات والنقاط العسكرية الأولى داخل المحافظات التي يسيطر عليها؛ إذ تعمل المليشيات على منعهم من الذهاب إلى المدارس، والزج بهم في جبهات القتال رغمًا عنهم، ودون تدريب وتأهيل، وهو ما يمثل قنبلة موقوتة.

وأبان مراقبون أن المليشيات الحوثية كانت قد أسست مراكز صيفية، تدرِّس في ظاهرها القرآن الكريم للأطفال، ولكنها في الحقيقة تزرع الأفكار الطائفية والكراهية والعدوان في عقول الصغار والشباب؛ لتجندهم لاحقًا، وتستخدمهم كدروع بشرية، عوضًا عن أن مراكزهم تلك عبارة عن مخازن للذخائر والأسلحة مستغلين بذلك المواقع المدنية.

فيما تولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إعداد مشروع، يهدف إلى إعادة 2000 طفل من المتارس إلى المدارس، وأعاد في مرحلته الأولى 400 طفل، كانوا قد جُنّدوا من قِبل الحوثي إلى الحياة الطبيعية بعد أن كانوا يعيشون في وَهْم صنعه لهم الحوثي وأعوانه. كما تم خلال المشروع دعم وتوعية ما يقارب 9600 من أولياء الأمور. وقد لقي المشروع إشادة من منظمة الأمم المتحدة.

واستنكرت الأمم المتحدة إصدار الحوثي عبر محكمة تخضع لسيطرته في صنعاء أحكامًا بإعدام 30 مدنيًّا بين ناشطين سياسيين وطلاب لانتقادهم سياسات الحوثي. وبحسب الأمم المتحدة فإن الحوثي لم يكتفِ بذلك فقط، بل قام أيضًا بالاعتقال التعسفي والتعذيب للمساجين.. معبِّرة عن استيائها إزاء ذلك، ومعتبرة ذلك "جريمة في حق الإنسانية".

وأكد مصدر في لجنة الأسرى بمشاورات "استوكهولم" أن أعضاء المجموعة المحكومين مدرجون ضمن قائمة الأسرى والمختطفين الذين أقرت مليشيات الحوثي بوجودهم، وتطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,390
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,063
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,312

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة