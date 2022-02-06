رصد وتغريم.. إزالة 30 ألف م3 تشوهات بصرية في 30 يومًا بحائل
"القفيعي": شَمِلت كتابات على جدران وحاويات.. حفر وصيانة الإنترلوك
رفعت أمانة منطقة حائل، خلال الشهر الماضي، 30 ألف مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر؛ وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح المشرف العام على برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عتيق بن خالد القفيعي، أن الأمانة عملت على تكثيف جهودها لمعالجة وإزالة المشوهات البصرية، واعتمدت تنفيذ خطة مجدولة لأعمال معالجة التشوه البصري خلال 2022، تشمل معالجة الكتابات المشوهة على الجدران والحاويات، وإصلاح حفر الشوارع، وصيانة أعمدة الإنارة، وصيانة وإصلاح الإنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة، وخطوط تحديد المسارات، ورفع السيارات والهياكل التالفة في الأحياء السكنية والشوارع والطرق الداخلية والفرعية.
وأشار "القفيعي" إلى أن خطة العمل استهدفت التركيز على الشوارع الرئيسية والمحورية، ومن ثم الانتقال إلى داخل الأحياء لمعالجة التشوه البصري، كما جرى تكثيف أعمال الرقابة من قِبَل البلديات؛ لضمان استدامة أعمال المعالجات؛ حيث يتم رصد المخلفات بشكل يومي وتطبيق الغرامات على المتسببين وإلزامهم بمعالجتها.
رصد وتغريم.. إزالة 30 ألف م3 تشوهات بصرية في 30 يومًا بحائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-02-06
رفعت أمانة منطقة حائل، خلال الشهر الماضي، 30 ألف مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر؛ وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح المشرف العام على برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عتيق بن خالد القفيعي، أن الأمانة عملت على تكثيف جهودها لمعالجة وإزالة المشوهات البصرية، واعتمدت تنفيذ خطة مجدولة لأعمال معالجة التشوه البصري خلال 2022، تشمل معالجة الكتابات المشوهة على الجدران والحاويات، وإصلاح حفر الشوارع، وصيانة أعمدة الإنارة، وصيانة وإصلاح الإنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة، وخطوط تحديد المسارات، ورفع السيارات والهياكل التالفة في الأحياء السكنية والشوارع والطرق الداخلية والفرعية.
وأشار "القفيعي" إلى أن خطة العمل استهدفت التركيز على الشوارع الرئيسية والمحورية، ومن ثم الانتقال إلى داخل الأحياء لمعالجة التشوه البصري، كما جرى تكثيف أعمال الرقابة من قِبَل البلديات؛ لضمان استدامة أعمال المعالجات؛ حيث يتم رصد المخلفات بشكل يومي وتطبيق الغرامات على المتسببين وإلزامهم بمعالجتها.
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
01:16 PM
رصد وتغريم.. إزالة 30 ألف م3 تشوهات بصرية في 30 يومًا بحائل
"القفيعي": شَمِلت كتابات على جدران وحاويات.. حفر وصيانة الإنترلوك
رفعت أمانة منطقة حائل، خلال الشهر الماضي، 30 ألف مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر؛ وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح المشرف العام على برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عتيق بن خالد القفيعي، أن الأمانة عملت على تكثيف جهودها لمعالجة وإزالة المشوهات البصرية، واعتمدت تنفيذ خطة مجدولة لأعمال معالجة التشوه البصري خلال 2022، تشمل معالجة الكتابات المشوهة على الجدران والحاويات، وإصلاح حفر الشوارع، وصيانة أعمدة الإنارة، وصيانة وإصلاح الإنترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة، وخطوط تحديد المسارات، ورفع السيارات والهياكل التالفة في الأحياء السكنية والشوارع والطرق الداخلية والفرعية.
وأشار "القفيعي" إلى أن خطة العمل استهدفت التركيز على الشوارع الرئيسية والمحورية، ومن ثم الانتقال إلى داخل الأحياء لمعالجة التشوه البصري، كما جرى تكثيف أعمال الرقابة من قِبَل البلديات؛ لضمان استدامة أعمال المعالجات؛ حيث يتم رصد المخلفات بشكل يومي وتطبيق الغرامات على المتسببين وإلزامهم بمعالجتها.