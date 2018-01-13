سقوط ثمانية صواريخ على قاعدة بلد الجوية العراقية

إصابة أربعة بينهم ضابطان

تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم إلى هجوم بثمانية صواريخ كاتيوشا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت على القاعدة المذكورة، ما أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهم ضابطان.

ولم يورد البيان مزيداً من التفاصيل حول الحادثة.