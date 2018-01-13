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سقوط ثمانية صواريخ على قاعدة بلد الجوية العراقية

إصابة أربعة بينهم ضابطان

تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم إلى هجوم بثمانية صواريخ كاتيوشا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت على القاعدة المذكورة، ما أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهم ضابطان.

ولم يورد البيان مزيداً من التفاصيل حول الحادثة.

قاعدة بلد الجوية العراقية صواريخ كاتيوشا

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط ثمانية صواريخ على قاعدة بلد الجوية العراقية
سبق

تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم إلى هجوم بثمانية صواريخ كاتيوشا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت على القاعدة المذكورة، ما أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهم ضابطان.

ولم يورد البيان مزيداً من التفاصيل حول الحادثة.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
08:10 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:38 AM

سقوط ثمانية صواريخ على قاعدة بلد الجوية العراقية

إصابة أربعة بينهم ضابطان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
20,190

تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم إلى هجوم بثمانية صواريخ كاتيوشا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت على القاعدة المذكورة، ما أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهم ضابطان.

ولم يورد البيان مزيداً من التفاصيل حول الحادثة.

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