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ماذا فعلت "كورونا" بأعضاء "برلمان الكونغو" ودائرة الرئيس؟!

استخدام الكمامات إلزامي داخله والأعضاء يتجاهلونها عند تجمُّعهم

كشف نائب رئيس برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية عن عدد الوفيات الذي تسبب بها فيروس كورونا المستجد بين أعضاء البرلمان، موضحًا أن 32 منهم، أي ما يعادل 5 % من الأعضاء، فقدوا حياتهم منذ بدء الجائحة.

وعلى الرغم من أن الكونغو مثل الكثير من البلدان الإفريقية، أعلنت أعدادًا منخفضة نسبيًّا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد اجتاح المرض أروقة السلطة، وأودى بحياة نواب بارزين في البرلمان، وبعض أعضاء الدائرة القريبة من الرئيس.

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية": قال النائب الأول لمجلس النواب في البرلمان جان مارك كابوند: إنه وفقًا لأحدث بيان تصدره الحكومة، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة 31248، بينما بلغت الوفيات 780، من بينهم 32 من أعضاء البرلمان.


وعلى الرغم من أن استخدام الكمامات إلزامي داخل البرلمان، فإن الأعضاء يتجاهلون ذلك عادة عند تجمعهم؛ وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

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ماذا فعلت "كورونا" بأعضاء "برلمان الكونغو" ودائرة الرئيس؟!
سبق

كشف نائب رئيس برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية عن عدد الوفيات الذي تسبب بها فيروس كورونا المستجد بين أعضاء البرلمان، موضحًا أن 32 منهم، أي ما يعادل 5 % من الأعضاء، فقدوا حياتهم منذ بدء الجائحة.

وعلى الرغم من أن الكونغو مثل الكثير من البلدان الإفريقية، أعلنت أعدادًا منخفضة نسبيًّا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد اجتاح المرض أروقة السلطة، وأودى بحياة نواب بارزين في البرلمان، وبعض أعضاء الدائرة القريبة من الرئيس.

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية": قال النائب الأول لمجلس النواب في البرلمان جان مارك كابوند: إنه وفقًا لأحدث بيان تصدره الحكومة، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة 31248، بينما بلغت الوفيات 780، من بينهم 32 من أعضاء البرلمان.


وعلى الرغم من أن استخدام الكمامات إلزامي داخل البرلمان، فإن الأعضاء يتجاهلون ذلك عادة عند تجمعهم؛ وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
07:08 PM

ماذا فعلت "كورونا" بأعضاء "برلمان الكونغو" ودائرة الرئيس؟!

استخدام الكمامات إلزامي داخله والأعضاء يتجاهلونها عند تجمُّعهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نائب رئيس برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية عن عدد الوفيات الذي تسبب بها فيروس كورونا المستجد بين أعضاء البرلمان، موضحًا أن 32 منهم، أي ما يعادل 5 % من الأعضاء، فقدوا حياتهم منذ بدء الجائحة.

وعلى الرغم من أن الكونغو مثل الكثير من البلدان الإفريقية، أعلنت أعدادًا منخفضة نسبيًّا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد اجتاح المرض أروقة السلطة، وأودى بحياة نواب بارزين في البرلمان، وبعض أعضاء الدائرة القريبة من الرئيس.

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية": قال النائب الأول لمجلس النواب في البرلمان جان مارك كابوند: إنه وفقًا لأحدث بيان تصدره الحكومة، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة 31248، بينما بلغت الوفيات 780، من بينهم 32 من أعضاء البرلمان.


وعلى الرغم من أن استخدام الكمامات إلزامي داخل البرلمان، فإن الأعضاء يتجاهلون ذلك عادة عند تجمعهم؛ وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

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