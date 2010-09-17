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الفارس حمود البادي يشارك في بطولة العالم للخيل في القدرة والتحمل

يشارك الفارس حمود بن صالح البادي في بطولة العالم للخيل الصغيرة للقدرة والتحمل والمقرر إقامتها في منطقة سردينيا بدولة إيطاليا غدًا، برفقة الجواد (Despe Du Fonpeyrol) بعد اجتيازهما لسباق مؤهل لبطولة العالم في فرنسا شهر يوليو الماضي.

وخاض الفارس البادي معسكراً إعدادياً خلال الفترة الماضية شارك فيها بعدة سباقات لتأكيد جاهزيته للمشاركة في البطولة.

وأشار إلى أنه أنهى جميع استعداداته الخاصة، مقدماً الشكر لصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية على دعمه المستمر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفارس حمود البادي يشارك في بطولة العالم للخيل في القدرة والتحمل
سبق

يشارك الفارس حمود بن صالح البادي في بطولة العالم للخيل الصغيرة للقدرة والتحمل والمقرر إقامتها في منطقة سردينيا بدولة إيطاليا غدًا، برفقة الجواد (Despe Du Fonpeyrol) بعد اجتيازهما لسباق مؤهل لبطولة العالم في فرنسا شهر يوليو الماضي.

وخاض الفارس البادي معسكراً إعدادياً خلال الفترة الماضية شارك فيها بعدة سباقات لتأكيد جاهزيته للمشاركة في البطولة.

وأشار إلى أنه أنهى جميع استعداداته الخاصة، مقدماً الشكر لصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية على دعمه المستمر.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
02:22 PM

الفارس حمود البادي يشارك في بطولة العالم للخيل في القدرة والتحمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك الفارس حمود بن صالح البادي في بطولة العالم للخيل الصغيرة للقدرة والتحمل والمقرر إقامتها في منطقة سردينيا بدولة إيطاليا غدًا، برفقة الجواد (Despe Du Fonpeyrol) بعد اجتيازهما لسباق مؤهل لبطولة العالم في فرنسا شهر يوليو الماضي.

وخاض الفارس البادي معسكراً إعدادياً خلال الفترة الماضية شارك فيها بعدة سباقات لتأكيد جاهزيته للمشاركة في البطولة.

وأشار إلى أنه أنهى جميع استعداداته الخاصة، مقدماً الشكر لصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية على دعمه المستمر.

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