"السبر": لا يجوز للمرأة الحامل إسقاط الحمل إلا في هذه الحالة

أكد أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أنه لا يجوز للمرأة الحامل إسقاط الحمل إلا في حالة شدد فيها العلماء؛ وهي إذا كان هناك اتفاق من 3 أطباء أو أكثر على أن هذا الحمل سيكون بعد الله سبباً في موتها.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رده على قناة الرسالة في برنامج يستفتونك عن أم سألت عن ابنتها الحامل منذ أسبوعين ولديها بعض المشاكل الصحية فهل يجوز لها في هذه الفترة إسقاط الحمل وإنزاله؟.

وأضاف الشيخ السبر: "ما سوى ذلك فعليها أن تتقي الله عز وجل وتصبر ولا تُسقط ما في بطنها وتحمد الله على هذه النعمة، فكم من إنسان يتمنى نعمة الولد".