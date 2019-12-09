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فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها احترازيًّا 18 ساعة بسبب الصخور

بعد التأكد من ضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر الإصابات

أعادت إدارة مرور منطقة الباحة، فتح عقبة حزنة، بعد إغلاقها احترازيًّا بسبب تساقط للصخور.

وكانت إدارة مرور الباحة قد أغلقت "عقبة حزنة"، صباح أمس، قرابة 18 ساعة؛ بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر التعرض لإصابات.

عقبة حزنة مرور الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها احترازيًّا 18 ساعة بسبب الصخور
سبق

أعادت إدارة مرور منطقة الباحة، فتح عقبة حزنة، بعد إغلاقها احترازيًّا بسبب تساقط للصخور.

وكانت إدارة مرور الباحة قد أغلقت "عقبة حزنة"، صباح أمس، قرابة 18 ساعة؛ بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر التعرض لإصابات.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
08:29 AM

فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها احترازيًّا 18 ساعة بسبب الصخور

بعد التأكد من ضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر الإصابات

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أحمد العبدالله - الباحة
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1,532

أعادت إدارة مرور منطقة الباحة، فتح عقبة حزنة، بعد إغلاقها احترازيًّا بسبب تساقط للصخور.

وكانت إدارة مرور الباحة قد أغلقت "عقبة حزنة"، صباح أمس، قرابة 18 ساعة؛ بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر التعرض لإصابات.

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