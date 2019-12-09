وكانت إدارة مرور الباحة قد أغلقت "عقبة حزنة"، صباح أمس، قرابة 18 ساعة؛ بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر التعرض لإصابات.

أعادت إدارة مرور منطقة الباحة، فتح عقبة حزنة، بعد إغلاقها احترازيًّا بسبب تساقط للصخور.

فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها احترازيًّا 18 ساعة بسبب الصخور أحمد العبدالله سبق 2019-12-09 أعادت إدارة مرور منطقة الباحة، فتح عقبة حزنة، بعد إغلاقها احترازيًّا بسبب تساقط للصخور. وكانت إدارة مرور الباحة قد أغلقت "عقبة حزنة"، صباح أمس، قرابة 18 ساعة؛ بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر التعرض لإصابات.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 08:29 AM

فتح "عقبة حزنة" بعد إغلاقها احترازيًّا 18 ساعة بسبب الصخور بعد التأكد من ضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر الإصابات





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أعادت إدارة مرور منطقة الباحة، فتح عقبة حزنة، بعد إغلاقها احترازيًّا بسبب تساقط للصخور.

وكانت إدارة مرور الباحة قد أغلقت "عقبة حزنة"، صباح أمس، قرابة 18 ساعة؛ بسبب تساقط الصخور، ولضمان سلامة مرتادي الطريق من خطر التعرض لإصابات.