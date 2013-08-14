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20 متعافيًا من الإدمان يؤدون فريضة الحج

هدية من "كفى" بشراكة "تعاوني الليث"

أتم 20 متعافيًا من الإدمان أداء فريضة الحج؛ وذلك ضمن برنامج جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث، والتي تنظمه بالتعاون مع مكتب توعية الجاليات بالمحافظة للعام الثامن على التوالي.

صرح مدير جمعية كفى الليث وسام المهداوي، بأن المتعافين توجهوا إلى الحج برفقة مشرفي الجمعية ومكتب الدعوة ضمن 130 شابًّا أدوا حجة الإسلام؛ وذلك لكون هذه الفريضة ستكون خير دافع لهم بعد الله عز وجل على الثبات وعدم الانتكاسة، فالحج ليس مجرد شعيرة؛ بل تجديد للنفس والروح وتغيير نحو الإيجابية، والانسلاخ من كل ما يحمله الماضي من سلبيات.

وقال المهداوي إن برنامج الحج هدية لهؤلاء المتعافين بعد خضوعهم للعلاج ضمن برنامج الرعاية والتأهيل بالجمعية، موضحًا أن البرنامج شمل العديد من الفعاليات والمسابقات والمحاضرات لتحفيزهم حتى يكون الحج فرصة لتغييرهم نحو الأفضل، والثبات على العلاج والإقلاع عن السموم.

يشار إلى أن برنامج الحج يقام للعام الثامن على التوالي، وكان له تأثير كبير على مدى السنوات الماضية؛ حيث تضم الحملة العديد من المتخصصين في علاج الإدمان, وقضايا الشباب.

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20 متعافيًا من الإدمان يؤدون فريضة الحج
سبق

أتم 20 متعافيًا من الإدمان أداء فريضة الحج؛ وذلك ضمن برنامج جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث، والتي تنظمه بالتعاون مع مكتب توعية الجاليات بالمحافظة للعام الثامن على التوالي.

صرح مدير جمعية كفى الليث وسام المهداوي، بأن المتعافين توجهوا إلى الحج برفقة مشرفي الجمعية ومكتب الدعوة ضمن 130 شابًّا أدوا حجة الإسلام؛ وذلك لكون هذه الفريضة ستكون خير دافع لهم بعد الله عز وجل على الثبات وعدم الانتكاسة، فالحج ليس مجرد شعيرة؛ بل تجديد للنفس والروح وتغيير نحو الإيجابية، والانسلاخ من كل ما يحمله الماضي من سلبيات.

وقال المهداوي إن برنامج الحج هدية لهؤلاء المتعافين بعد خضوعهم للعلاج ضمن برنامج الرعاية والتأهيل بالجمعية، موضحًا أن البرنامج شمل العديد من الفعاليات والمسابقات والمحاضرات لتحفيزهم حتى يكون الحج فرصة لتغييرهم نحو الأفضل، والثبات على العلاج والإقلاع عن السموم.

يشار إلى أن برنامج الحج يقام للعام الثامن على التوالي، وكان له تأثير كبير على مدى السنوات الماضية؛ حيث تضم الحملة العديد من المتخصصين في علاج الإدمان, وقضايا الشباب.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
02:54 PM

20 متعافيًا من الإدمان يؤدون فريضة الحج

هدية من "كفى" بشراكة "تعاوني الليث"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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أتم 20 متعافيًا من الإدمان أداء فريضة الحج؛ وذلك ضمن برنامج جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث، والتي تنظمه بالتعاون مع مكتب توعية الجاليات بالمحافظة للعام الثامن على التوالي.

صرح مدير جمعية كفى الليث وسام المهداوي، بأن المتعافين توجهوا إلى الحج برفقة مشرفي الجمعية ومكتب الدعوة ضمن 130 شابًّا أدوا حجة الإسلام؛ وذلك لكون هذه الفريضة ستكون خير دافع لهم بعد الله عز وجل على الثبات وعدم الانتكاسة، فالحج ليس مجرد شعيرة؛ بل تجديد للنفس والروح وتغيير نحو الإيجابية، والانسلاخ من كل ما يحمله الماضي من سلبيات.

وقال المهداوي إن برنامج الحج هدية لهؤلاء المتعافين بعد خضوعهم للعلاج ضمن برنامج الرعاية والتأهيل بالجمعية، موضحًا أن البرنامج شمل العديد من الفعاليات والمسابقات والمحاضرات لتحفيزهم حتى يكون الحج فرصة لتغييرهم نحو الأفضل، والثبات على العلاج والإقلاع عن السموم.

يشار إلى أن برنامج الحج يقام للعام الثامن على التوالي، وكان له تأثير كبير على مدى السنوات الماضية؛ حيث تضم الحملة العديد من المتخصصين في علاج الإدمان, وقضايا الشباب.

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