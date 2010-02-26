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وفد المعهد العلمي يزور جناح رئاسة أمن الدولة في الجنادرية

زار وفد من المعهد العلمي في الدرعية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جناح رئاسة أمن الدولة في الجنادرية، على رأسهم وكيل المعهد الإداري، يزيد بن عبدالمحسن المنيف، يرافقه مشرف شؤون الطلاب، عبدالمجيد الحسين، ومشرف النشاط، خالد الزهراني، ونخبة من الطلاب.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن أركان الجناح، وعن جهود رئاسة أمن الدولة في حفظ أمن هذا الوطن الغالي.

واشتملت أركان الجناح على أمن المطارات، والمباحث العامة، والمباحث الإدارية، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وكلية نايف للأمن الوطني، والإدارة العامة للسجون.

وقدمت رئاسة أمن الدولة درعًا تذكاريًا للمعهد العلمي في الدرعية تسلمه وكيل المعهد الإداري، يزيد المنيف، كما قدمت كلية نايف للأمن الوطني درعًا تذكاريًا للمعهد كذلك. وقدم المعهد عددًا من الدروع التذكارية لشخصيات في هذا الجهاز المبارك.

وأشاد وكيل المعهد العلمي في الدرعية، يزيد المنيف، بالجهود المباركة التي يقوم بها جهاز رئاسة أمن الدولة في حفظ أمن الوطن والمواطن، وبين أن جهود رئاسة أمن الدولة محل فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن المعطاء. كما تقدم بالشكر والعرفان لرئيس رئاسة أمن الدولة على ما يقوم به من جهود كبيرة وعمل دؤوب لحفظ أمن وطننا العزيز، وتقدم بالشكر لجنودنا البواسل من رجال رئاسة أمن الدولة على ما يقدمونه من جهود كبيرة لحفظ أمن الوطن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه، كما توجه بالشكر لرئاسة أمن الدولة على دعوتهم للمعهد لزيارة الجناح، وسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها وأن يحفظ قادتها وأن ينصر جنودها ويؤيدهم بنصره وتمكينه، ويخذل أعداءها .

وبين مشرف شؤون الطلاب، عبدالمجيد الحسين أنه تشرف بهذه الزيارة لجناح رئاسة أمن الدولة الذي يبين جهودهم الجبارة في حفظ أمن وطننا المبارك، وما قاموا به من إحباط عمليات إرهابية للفئة الضالة -كفانا الله شرهم- كما تقدم بالشكر والتقدير لرئاسة أمن الدولة على حسن الضيافة والكرم، والحفاوة والترحيب.

وبين مشرف النشاط، خالد الزهراني أن رئاسة أمن الدولة تقوم بجهود جبارة وعظيمة في حماية أمن هذه البلاد، وقدم شكره وتقديره لأبطالنا البواسل من رجال رئاسة أمن الدولة على ما يقومون به من جهود كبيرة لحفظ أمن الوطن، وتقدم بالشكر والتقدير لرئاسة أمن الدولة على دعوتهم الكريمة للمعهد لزيارة هذا الجناح.

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وفد المعهد العلمي يزور جناح رئاسة أمن الدولة في الجنادرية
سبق

زار وفد من المعهد العلمي في الدرعية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جناح رئاسة أمن الدولة في الجنادرية، على رأسهم وكيل المعهد الإداري، يزيد بن عبدالمحسن المنيف، يرافقه مشرف شؤون الطلاب، عبدالمجيد الحسين، ومشرف النشاط، خالد الزهراني، ونخبة من الطلاب.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن أركان الجناح، وعن جهود رئاسة أمن الدولة في حفظ أمن هذا الوطن الغالي.

واشتملت أركان الجناح على أمن المطارات، والمباحث العامة، والمباحث الإدارية، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وكلية نايف للأمن الوطني، والإدارة العامة للسجون.

وقدمت رئاسة أمن الدولة درعًا تذكاريًا للمعهد العلمي في الدرعية تسلمه وكيل المعهد الإداري، يزيد المنيف، كما قدمت كلية نايف للأمن الوطني درعًا تذكاريًا للمعهد كذلك. وقدم المعهد عددًا من الدروع التذكارية لشخصيات في هذا الجهاز المبارك.

وأشاد وكيل المعهد العلمي في الدرعية، يزيد المنيف، بالجهود المباركة التي يقوم بها جهاز رئاسة أمن الدولة في حفظ أمن الوطن والمواطن، وبين أن جهود رئاسة أمن الدولة محل فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن المعطاء. كما تقدم بالشكر والعرفان لرئيس رئاسة أمن الدولة على ما يقوم به من جهود كبيرة وعمل دؤوب لحفظ أمن وطننا العزيز، وتقدم بالشكر لجنودنا البواسل من رجال رئاسة أمن الدولة على ما يقدمونه من جهود كبيرة لحفظ أمن الوطن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه، كما توجه بالشكر لرئاسة أمن الدولة على دعوتهم للمعهد لزيارة الجناح، وسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها وأن يحفظ قادتها وأن ينصر جنودها ويؤيدهم بنصره وتمكينه، ويخذل أعداءها .

وبين مشرف شؤون الطلاب، عبدالمجيد الحسين أنه تشرف بهذه الزيارة لجناح رئاسة أمن الدولة الذي يبين جهودهم الجبارة في حفظ أمن وطننا المبارك، وما قاموا به من إحباط عمليات إرهابية للفئة الضالة -كفانا الله شرهم- كما تقدم بالشكر والتقدير لرئاسة أمن الدولة على حسن الضيافة والكرم، والحفاوة والترحيب.

وبين مشرف النشاط، خالد الزهراني أن رئاسة أمن الدولة تقوم بجهود جبارة وعظيمة في حماية أمن هذه البلاد، وقدم شكره وتقديره لأبطالنا البواسل من رجال رئاسة أمن الدولة على ما يقومون به من جهود كبيرة لحفظ أمن الوطن، وتقدم بالشكر والتقدير لرئاسة أمن الدولة على دعوتهم الكريمة للمعهد لزيارة هذا الجناح.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
03:30 PM

وفد المعهد العلمي يزور جناح رئاسة أمن الدولة في الجنادرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار وفد من المعهد العلمي في الدرعية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جناح رئاسة أمن الدولة في الجنادرية، على رأسهم وكيل المعهد الإداري، يزيد بن عبدالمحسن المنيف، يرافقه مشرف شؤون الطلاب، عبدالمجيد الحسين، ومشرف النشاط، خالد الزهراني، ونخبة من الطلاب.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن أركان الجناح، وعن جهود رئاسة أمن الدولة في حفظ أمن هذا الوطن الغالي.

واشتملت أركان الجناح على أمن المطارات، والمباحث العامة، والمباحث الإدارية، ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وكلية نايف للأمن الوطني، والإدارة العامة للسجون.

وقدمت رئاسة أمن الدولة درعًا تذكاريًا للمعهد العلمي في الدرعية تسلمه وكيل المعهد الإداري، يزيد المنيف، كما قدمت كلية نايف للأمن الوطني درعًا تذكاريًا للمعهد كذلك. وقدم المعهد عددًا من الدروع التذكارية لشخصيات في هذا الجهاز المبارك.

وأشاد وكيل المعهد العلمي في الدرعية، يزيد المنيف، بالجهود المباركة التي يقوم بها جهاز رئاسة أمن الدولة في حفظ أمن الوطن والمواطن، وبين أن جهود رئاسة أمن الدولة محل فخر واعتزاز لأبناء هذا الوطن المعطاء. كما تقدم بالشكر والعرفان لرئيس رئاسة أمن الدولة على ما يقوم به من جهود كبيرة وعمل دؤوب لحفظ أمن وطننا العزيز، وتقدم بالشكر لجنودنا البواسل من رجال رئاسة أمن الدولة على ما يقدمونه من جهود كبيرة لحفظ أمن الوطن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه، كما توجه بالشكر لرئاسة أمن الدولة على دعوتهم للمعهد لزيارة الجناح، وسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها وأن يحفظ قادتها وأن ينصر جنودها ويؤيدهم بنصره وتمكينه، ويخذل أعداءها .

وبين مشرف شؤون الطلاب، عبدالمجيد الحسين أنه تشرف بهذه الزيارة لجناح رئاسة أمن الدولة الذي يبين جهودهم الجبارة في حفظ أمن وطننا المبارك، وما قاموا به من إحباط عمليات إرهابية للفئة الضالة -كفانا الله شرهم- كما تقدم بالشكر والتقدير لرئاسة أمن الدولة على حسن الضيافة والكرم، والحفاوة والترحيب.

وبين مشرف النشاط، خالد الزهراني أن رئاسة أمن الدولة تقوم بجهود جبارة وعظيمة في حماية أمن هذه البلاد، وقدم شكره وتقديره لأبطالنا البواسل من رجال رئاسة أمن الدولة على ما يقومون به من جهود كبيرة لحفظ أمن الوطن، وتقدم بالشكر والتقدير لرئاسة أمن الدولة على دعوتهم الكريمة للمعهد لزيارة هذا الجناح.

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