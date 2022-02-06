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ضَمُّ أمانة العاصمة المقدسة للهيئة الملكية بمكة.. قرارٌ مبدئيٌّ هذه بنودُه

فترة تمهيدية لاتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الوضع التنظيمي لها

أبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، أمين مكة المكلف، بالقرار المبدئي لمجلس إدارة الهيئة، القاضي باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الوضع التنظيمي للأمانة؛ بحيث تكون وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة.

وبحسب الخطاب؛ تُشكَّل لجنة إشرافية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة المالية، كما يمكن للجنة إضافة ممثلين عن أي جهة أخرى ترى اللجنة الاستعانة بها للقيام بدراسة تفصيلية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ لتحليل مراحل تطبيق القرار المشار إليه، وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة وعرض النتائج على مجلس إدارة الهيئة.

وباشرت اللجنة الإشرافية أعمالها من غرة شهر ربيع الأول الماضي، ووافقت على تعيين مكتب استشاري للمشاركة في أعماله، ومن يراه أمين العاصمة المكلف لترشيح ممثلين من الأمانة لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل المشروع من الهيئة والمكتب الاستشاري، وتوفير البيانات المطلوبة؛ لتتمكن الهيئة من إنهاء الدراسة وفق المدة المحددة بقرار مجلس إدارتها والتنسيق مع المهندس الذي حددته الهيئة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضَمُّ أمانة العاصمة المقدسة للهيئة الملكية بمكة.. قرارٌ مبدئيٌّ هذه بنودُه
سبق

أبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، أمين مكة المكلف، بالقرار المبدئي لمجلس إدارة الهيئة، القاضي باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الوضع التنظيمي للأمانة؛ بحيث تكون وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة.

وبحسب الخطاب؛ تُشكَّل لجنة إشرافية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة المالية، كما يمكن للجنة إضافة ممثلين عن أي جهة أخرى ترى اللجنة الاستعانة بها للقيام بدراسة تفصيلية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ لتحليل مراحل تطبيق القرار المشار إليه، وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة وعرض النتائج على مجلس إدارة الهيئة.

وباشرت اللجنة الإشرافية أعمالها من غرة شهر ربيع الأول الماضي، ووافقت على تعيين مكتب استشاري للمشاركة في أعماله، ومن يراه أمين العاصمة المكلف لترشيح ممثلين من الأمانة لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل المشروع من الهيئة والمكتب الاستشاري، وتوفير البيانات المطلوبة؛ لتتمكن الهيئة من إنهاء الدراسة وفق المدة المحددة بقرار مجلس إدارتها والتنسيق مع المهندس الذي حددته الهيئة.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
11:53 AM

ضَمُّ أمانة العاصمة المقدسة للهيئة الملكية بمكة.. قرارٌ مبدئيٌّ هذه بنودُه

فترة تمهيدية لاتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الوضع التنظيمي لها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
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أبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، أمين مكة المكلف، بالقرار المبدئي لمجلس إدارة الهيئة، القاضي باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل الوضع التنظيمي للأمانة؛ بحيث تكون وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة.

وبحسب الخطاب؛ تُشكَّل لجنة إشرافية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة المالية، كما يمكن للجنة إضافة ممثلين عن أي جهة أخرى ترى اللجنة الاستعانة بها للقيام بدراسة تفصيلية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر؛ لتحليل مراحل تطبيق القرار المشار إليه، وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة وعرض النتائج على مجلس إدارة الهيئة.

وباشرت اللجنة الإشرافية أعمالها من غرة شهر ربيع الأول الماضي، ووافقت على تعيين مكتب استشاري للمشاركة في أعماله، ومن يراه أمين العاصمة المكلف لترشيح ممثلين من الأمانة لتقديم الدعم الكامل لفريق عمل المشروع من الهيئة والمكتب الاستشاري، وتوفير البيانات المطلوبة؛ لتتمكن الهيئة من إنهاء الدراسة وفق المدة المحددة بقرار مجلس إدارتها والتنسيق مع المهندس الذي حددته الهيئة.

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