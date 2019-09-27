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مضبوطات وأسلحة "الأفواج الأمنية" بمعرض "وطن 89" بالداير تلفت أنظار الزوار

دشنه المحافظ "ابن لبده" وقدم جناحاً خاصاً للوكالة

حققت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية إنجازات كبيرة في إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية، الكثير من الإنجازات عرضت بعضاً منها في معرض وطن 89 "همة حتى القمة" الذي دشنه محافظ الداير نايف بن لبده.

يأتي ذلك في ظل وجود وحضور كبير ومميز لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج في فعالية "وطن 89"، حيث قدمت في الجناح الخاص بها لزوار الفعالية نبذة تعريفية عن مهام الوكالة، والتي استطاعت من خلالها وضع بصمة قوية لها في تحقيق التكامل الأمني مع القطاعات الأمنية بالمحافظات الحدودية، وذلك ضمن منطقة عملياتها المخصصة بالمناطق الجنوبية (جازان- عسير- نجران).

وتركزت المهام التي تقوم بها الوكالة على ضبط الأمن وتحقيق التكامل الأمني مع القطاعات الأمنية ومساندتها في المهمات الوطنية والأحوال الأمنية التي تتطلب ذلك، وكذلك المشاركة في العمليات العسكرية عند حدوث مواجهات بالإضافة لتزويد الجهات العسكرية والأمنية بالمعلومات التي تتوفر لديها.

وعرض الجناح للزوار الصلاحيات المناطة بالوكالة، حيث ينفذ منسوبو الوكالة مهامهم وممارسة صلاحيات المطاردة، والقبض والتفتيش وإطلاق النار وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات والقواعد.

وأبرزت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية الجهود التي تقوم بها من خلال معرض للصور، اشتمل على مقتطفات من العمليات التي قامت بها الوكالة في المناطق الجنوبية، حيث تشرح الصور الواقع الذي يعيشه الأفراد أثناء تأديتهم مهامهم العملية، كما اشتمل على عدد من صور المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم من المخالفين.

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مضبوطات وأسلحة "الأفواج الأمنية" بمعرض "وطن 89" بالداير تلفت أنظار الزوار
سبق

حققت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية إنجازات كبيرة في إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية، الكثير من الإنجازات عرضت بعضاً منها في معرض وطن 89 "همة حتى القمة" الذي دشنه محافظ الداير نايف بن لبده.

يأتي ذلك في ظل وجود وحضور كبير ومميز لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج في فعالية "وطن 89"، حيث قدمت في الجناح الخاص بها لزوار الفعالية نبذة تعريفية عن مهام الوكالة، والتي استطاعت من خلالها وضع بصمة قوية لها في تحقيق التكامل الأمني مع القطاعات الأمنية بالمحافظات الحدودية، وذلك ضمن منطقة عملياتها المخصصة بالمناطق الجنوبية (جازان- عسير- نجران).

وتركزت المهام التي تقوم بها الوكالة على ضبط الأمن وتحقيق التكامل الأمني مع القطاعات الأمنية ومساندتها في المهمات الوطنية والأحوال الأمنية التي تتطلب ذلك، وكذلك المشاركة في العمليات العسكرية عند حدوث مواجهات بالإضافة لتزويد الجهات العسكرية والأمنية بالمعلومات التي تتوفر لديها.

وعرض الجناح للزوار الصلاحيات المناطة بالوكالة، حيث ينفذ منسوبو الوكالة مهامهم وممارسة صلاحيات المطاردة، والقبض والتفتيش وإطلاق النار وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات والقواعد.

وأبرزت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية الجهود التي تقوم بها من خلال معرض للصور، اشتمل على مقتطفات من العمليات التي قامت بها الوكالة في المناطق الجنوبية، حيث تشرح الصور الواقع الذي يعيشه الأفراد أثناء تأديتهم مهامهم العملية، كما اشتمل على عدد من صور المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم من المخالفين.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
12:24 AM

مضبوطات وأسلحة "الأفواج الأمنية" بمعرض "وطن 89" بالداير تلفت أنظار الزوار

دشنه المحافظ "ابن لبده" وقدم جناحاً خاصاً للوكالة

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فهد كاملي - جازان
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حققت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية إنجازات كبيرة في إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية، الكثير من الإنجازات عرضت بعضاً منها في معرض وطن 89 "همة حتى القمة" الذي دشنه محافظ الداير نايف بن لبده.

يأتي ذلك في ظل وجود وحضور كبير ومميز لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج في فعالية "وطن 89"، حيث قدمت في الجناح الخاص بها لزوار الفعالية نبذة تعريفية عن مهام الوكالة، والتي استطاعت من خلالها وضع بصمة قوية لها في تحقيق التكامل الأمني مع القطاعات الأمنية بالمحافظات الحدودية، وذلك ضمن منطقة عملياتها المخصصة بالمناطق الجنوبية (جازان- عسير- نجران).

وتركزت المهام التي تقوم بها الوكالة على ضبط الأمن وتحقيق التكامل الأمني مع القطاعات الأمنية ومساندتها في المهمات الوطنية والأحوال الأمنية التي تتطلب ذلك، وكذلك المشاركة في العمليات العسكرية عند حدوث مواجهات بالإضافة لتزويد الجهات العسكرية والأمنية بالمعلومات التي تتوفر لديها.

وعرض الجناح للزوار الصلاحيات المناطة بالوكالة، حيث ينفذ منسوبو الوكالة مهامهم وممارسة صلاحيات المطاردة، والقبض والتفتيش وإطلاق النار وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات والقواعد.

وأبرزت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية الجهود التي تقوم بها من خلال معرض للصور، اشتمل على مقتطفات من العمليات التي قامت بها الوكالة في المناطق الجنوبية، حيث تشرح الصور الواقع الذي يعيشه الأفراد أثناء تأديتهم مهامهم العملية، كما اشتمل على عدد من صور المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم من المخالفين.

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