النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

"الموارد البشرية" ترفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع"

لطلب مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها

رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 06 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

ويهدف المشروع إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030, وللاطلاع على مشروع تعديل نظام العمل يرجى زيارة الرابط التالي:
https://istitlaa.ncc.gov.sa

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموارد البشرية منصة استطلاع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" ترفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع"
سبق

رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 06 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

ويهدف المشروع إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030, وللاطلاع على مشروع تعديل نظام العمل يرجى زيارة الرابط التالي:
https://istitlaa.ncc.gov.sa

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
09:55 PM

"الموارد البشرية" ترفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع"

لطلب مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
277

رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 06 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

ويهدف المشروع إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030, وللاطلاع على مشروع تعديل نظام العمل يرجى زيارة الرابط التالي:
https://istitlaa.ncc.gov.sa

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,212
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,945
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,554
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,683

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة