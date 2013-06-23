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"برنت" قرب الـ75.50 دولارًا وسط ترقب لصدور بيانات المخزونات الأمريكية

"أوبك+" تدرس زيادة تدريجية لمستويات الإنتاج في أغسطس المقبل وسط حالة تفاؤل

ارتفع خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى 75.41 تسليم أغسطس؛ وذلك قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وفي ظل التفاؤل بتعافي الطلب العالمي.

وكشفت تقارير صحفية أن "أوبك+" تدرس زيادة تدريجية لمستويات الإنتاج في أغسطس المقبل.

ووفق "رويترز"، ذكر محللو السلع لدى "إيه إن زد"، أن "أوبك+" تواجه قرارات صعبة؛ إذ أظهر التطور العالمي في حملات التطعيم ضد "كورونا"، أن حركة المستهلكين في الولايات المتحدة والصين وأوروبا تتعافى بوتيرة متسارعة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.8% إلى 75.41 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس 0.6% مسجلة 73.30 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط 7.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من يونيو.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" قرب الـ75.50 دولارًا وسط ترقب لصدور بيانات المخزونات الأمريكية
سبق

ارتفع خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى 75.41 تسليم أغسطس؛ وذلك قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وفي ظل التفاؤل بتعافي الطلب العالمي.

وكشفت تقارير صحفية أن "أوبك+" تدرس زيادة تدريجية لمستويات الإنتاج في أغسطس المقبل.

ووفق "رويترز"، ذكر محللو السلع لدى "إيه إن زد"، أن "أوبك+" تواجه قرارات صعبة؛ إذ أظهر التطور العالمي في حملات التطعيم ضد "كورونا"، أن حركة المستهلكين في الولايات المتحدة والصين وأوروبا تتعافى بوتيرة متسارعة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.8% إلى 75.41 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس 0.6% مسجلة 73.30 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط 7.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من يونيو.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
10:13 AM

"برنت" قرب الـ75.50 دولارًا وسط ترقب لصدور بيانات المخزونات الأمريكية

"أوبك+" تدرس زيادة تدريجية لمستويات الإنتاج في أغسطس المقبل وسط حالة تفاؤل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى 75.41 تسليم أغسطس؛ وذلك قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وفي ظل التفاؤل بتعافي الطلب العالمي.

وكشفت تقارير صحفية أن "أوبك+" تدرس زيادة تدريجية لمستويات الإنتاج في أغسطس المقبل.

ووفق "رويترز"، ذكر محللو السلع لدى "إيه إن زد"، أن "أوبك+" تواجه قرارات صعبة؛ إذ أظهر التطور العالمي في حملات التطعيم ضد "كورونا"، أن حركة المستهلكين في الولايات المتحدة والصين وأوروبا تتعافى بوتيرة متسارعة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.8% إلى 75.41 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس 0.6% مسجلة 73.30 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط 7.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من يونيو.

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