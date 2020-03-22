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سلطنة عُمان تسجل 3 حالات "كورونا" جديدة والإجمالي 55

أهابت بمواطنيها التقيُّد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات

سجّلت وزارة الصحة العُمانية ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) لعُمانيين مرتبطة بمخالطة قريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة (55) حالة؛ منها سبع عشرة حالة تماثلت للشفاء.

وتهيب "الصحة" بالجميع التقيُّد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.

فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان تسجل 3 حالات "كورونا" جديدة والإجمالي 55
سبق

سجّلت وزارة الصحة العُمانية ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) لعُمانيين مرتبطة بمخالطة قريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة (55) حالة؛ منها سبع عشرة حالة تماثلت للشفاء.

وتهيب "الصحة" بالجميع التقيُّد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:58 AM

سلطنة عُمان تسجل 3 حالات "كورونا" جديدة والإجمالي 55

أهابت بمواطنيها التقيُّد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة العُمانية ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-۱۹) لعُمانيين مرتبطة بمخالطة قريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة (55) حالة؛ منها سبع عشرة حالة تماثلت للشفاء.

وتهيب "الصحة" بالجميع التقيُّد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة.

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