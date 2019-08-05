تحت شعار "متأهبون لصحتك".. "الصحة تنفذ 17 فرضية قبل الحج

كاختبار جاهزية لمستشفيات المشاعر المقدسة

نفذت وزارة الصحة 17 فرضية مختلفة، منها 5 فرضيات ميدانية مشتركة مع الجهات الأخرى (الدفاع المدني، الصحة، الأمن العام، الهلال الأحمر)، و9 فرضيات للمستشفيات، وفرضيتين للتعامل مع المواد الخطرة، ويتم اختبار جاهزية مستشفيات المشاعر عبر فرضيات غير معلنة دون تحديد مكان أو وقت تنفيذ الفرضية إلا قبل التنفيذ بـ15 دقيقة.

واختلفت الفرضيات لهذا العام عن الأعوام السابقة، حيث تم رسم الافتراضية كما لو كانت على أرض الواقع، حيث تأتي الفرضيات ضمن أولويات "الصحة" في استعداداها للحج لرفع كفاءة الجهاز الطبي للتعامل مع الكوارث وخطط الطوارئ الفرضية، وجاهزية المنشآت الصحية لاستقبال الحجاج، وتعتمد "الصحة" على خبراء سعوديين في طب الكوارث.

وأكدت "الصحة" أن أبطالها يرفعون استعدادهم لاستقبال وفود حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة بأقصى درجات الاستعداد لحدوث أي طارئ، وتتنوع استعدادات "الصحة" لإكمال جاهزيتها لاستقبال الحجاج ما بين توفير أسطول ميداني وتنفيذ فرضيات ووضع خطط وتجهيزات بقطاعاتها كافة.

واختارت "الصحة" عبارة "#متأهبون_لصحتك" في إدارة الطوارئ، حتى تعكس حقيقة وطبيعة العمل، وأنه مستمر على مدار 24 ساعة لرصد أي خطر والتجهيز للتعامل معه والاستجابة الفورية له، ولتمييزه عن الجهات الأمنية المتأهبة أيضاً في موسم الحج.