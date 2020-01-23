"طيبة للاستثمار" تعلن عن توقيع أول مشروعاتها بجدة مع "هيلتون العالمية"

أكدت التزامها بمواصلة توسيع محفظة أعمالها داخل المملكة العربية السعودية

أعلنت اليوم شركة طيبة للاستثمار إحدى أكبر شركات التطوير والاستثمار العقاري بالمملكة عن اختيارها لشركة هيلتون العالمية للقيام بإدارة وتشغيل فندق وأجنحة دبل تري من هيلتون جدة ميدان الملك عبدالله، وهو الفندق الأول لشركة طيبة بمدينة جدة، ثاني أكبر المدن بالمملكة العربية السعودية، حيث يقع الفندق على طريق الأندلس مقابل ميدان الملك عبدالله (ميدان العلم).

وسيضم الفندق المتوقع افتتاحه في عام 2024م 250 غرفة فندقية مزودة بأحدث التقنيات التي ستضمن راحة النزلاء إضافة إلى 200 شقة فندقية فاخرة.

وسيقدم الفندق أربعة خيارات للأطعمة والمشروبات بما في ذلك مطعم متخصص ومقهى في منطقة حوض السباحة وآخر بالبهو، بالإضافة إلى صالة طعام لخدمة الزبائن مفتوحة على مدار الـ24 ساعة توفر للضيوف مجموعة متنوعة من الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة.

كما سيشمل هيلتون دبل تري على عدد من غرف الاجتماعات والقاعات ذات الأغراض المتعددة وقاعة احتفالات كبرى، بالإضافة إلى صالة رياضية وحمام سباحة ونادٍ للأطفال.

وقال المهندس صالح الهبدان الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمار: "يسعدنا التعاون مع شركة هيلتون فنحن في طيبة نسعى لاختيار شركائنا بعناية من أصحاب الخبرة والسمعة الممتازة لمكانتهم محلياً وعالمياً، وذلك بهدف إضافة الكفاءة الأعلى لمشاريعنا الفندقية لتحقيق قيمة مضافة للمجتمع والإسهام بشكل فاعل في النهضة الاقتصادية للمملكة مع تقديم تجارب مميزة تترسخ في ذاكرة ضيوفنا".

كما أكد المهندس "الهبدان" على دعم شركة طيبة المستمر وإيمانها الكبير برؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق استثماراتها في قطاع السياحة التي تمثل جزءاً مهما من اقتصاد المملكة غير النفطي.

وأضاف قائلاً: "نحن في شركة طيبة نعمل على بناء الفنادق الفاخرة والمرافق السياحية المميزة كبنية تحتية من شأنها المشاركة في تحقيق نجاح الرؤية الاقتصادية للمملكة".

وتعليقاً على التوقيع، قال كارلوس خنيسر، نائب الرئيس للتطوير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة هيلتون: "يسعدنا أن نتشارك مع شركة طيبة للاستثمار بصفتنا المشغل لهذا الفندق الجديد المميز؛ حيث تعد العلامة التجارية DoubleTree هي المناسبة تماماً للموقع وتثبت التزامنا المستمر بدعم رؤية الحكومة السعودية 2030 والسعي لمزيد من السياح لزيارة البلاد لاستكشاف ثقافتها وجمالها الطبيعي الرائع".

ووقع الاتفاقية عن شركة طيبة المهندس صالح بن هبدان الهبدان الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمار وعن شركة هيلتون السيد كامل العجمي، نائب الرئيس للعمليات بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السعودي للاستثمار الفندقي SHIC المقام بمدينة الرياض.