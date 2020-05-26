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أدخلت البهجة لنفوسهم.. سجون نجران تُعايد نزلاءها بالهدايا والحلوى

أكد البقمي حرص المديرية على مشاركة النزلاء جميع مناسباتهم وأفراحهم

عايدت مديرية السجون بمنطقة نجران نزلاءها، بحضور العميد خالد بن فالح البقمي مدير السجون بمنطقة نجران، وعدد من منسوبي السجون بالمنطقة؛ وذلك في إطار الاهتمام المستمر برعاية النزلاء وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم؛ خاصة في مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة.

هذا وقد تم توزيع الهدايا والحلوى على النزلاء وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الاحترازية وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي.

وأكد البقمي حرص مديرية سجون المنطقة على مشاركة النزلاء جميع مناسباتهم وأفراحهم، وتلمّس احتياجاتهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم.

وأضاف أن مشاركة النزلاء فرحة العيد تُعَد وجهًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية التي تحرص عليها مديرية السجون، وتوليها اهتمامًا بالغًا؛ إيمانًا بأثر تلك البرامج في تعزيز الروابط الاجتماعية بين النزلاء والمجتمع الخارجي بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

عيد الفطر نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أدخلت البهجة لنفوسهم.. سجون نجران تُعايد نزلاءها بالهدايا والحلوى
سبق

عايدت مديرية السجون بمنطقة نجران نزلاءها، بحضور العميد خالد بن فالح البقمي مدير السجون بمنطقة نجران، وعدد من منسوبي السجون بالمنطقة؛ وذلك في إطار الاهتمام المستمر برعاية النزلاء وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم؛ خاصة في مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة.

هذا وقد تم توزيع الهدايا والحلوى على النزلاء وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الاحترازية وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي.

وأكد البقمي حرص مديرية سجون المنطقة على مشاركة النزلاء جميع مناسباتهم وأفراحهم، وتلمّس احتياجاتهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم.

وأضاف أن مشاركة النزلاء فرحة العيد تُعَد وجهًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية التي تحرص عليها مديرية السجون، وتوليها اهتمامًا بالغًا؛ إيمانًا بأثر تلك البرامج في تعزيز الروابط الاجتماعية بين النزلاء والمجتمع الخارجي بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
01:54 PM

أدخلت البهجة لنفوسهم.. سجون نجران تُعايد نزلاءها بالهدايا والحلوى

أكد البقمي حرص المديرية على مشاركة النزلاء جميع مناسباتهم وأفراحهم

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علي حفول - نجران
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عايدت مديرية السجون بمنطقة نجران نزلاءها، بحضور العميد خالد بن فالح البقمي مدير السجون بمنطقة نجران، وعدد من منسوبي السجون بالمنطقة؛ وذلك في إطار الاهتمام المستمر برعاية النزلاء وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم؛ خاصة في مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة.

هذا وقد تم توزيع الهدايا والحلوى على النزلاء وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الاحترازية وتطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي.

وأكد البقمي حرص مديرية سجون المنطقة على مشاركة النزلاء جميع مناسباتهم وأفراحهم، وتلمّس احتياجاتهم وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم.

وأضاف أن مشاركة النزلاء فرحة العيد تُعَد وجهًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية التي تحرص عليها مديرية السجون، وتوليها اهتمامًا بالغًا؛ إيمانًا بأثر تلك البرامج في تعزيز الروابط الاجتماعية بين النزلاء والمجتمع الخارجي بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

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