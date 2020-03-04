أمانة جدة رداً على مقطع "الغبار": طريق غميقة العين الحارة تابع للنقل

بعد خبر نشرته "سبق": بخصوص شاحنة تنثر الغبار والأتربة على الطريق

أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي أن طريق غميقة- العين الحارة بالليث يتبع وزارة النقل، وأن الشاحنة التي تم رصدها أثناء نثرها الغبار والأتربة على الطريق من قبل عدسة مواطن للصحيفة تابعة لإحدى المؤسسات الخاصة ولا تتبع البلدية.

جاء ذلك رداً منه على خبر نشرته "سبق" تحت عنوان: "شاهد.. قلّاب ينثر التراب على طريق غميقة العين الحارة بالليث".

وكان مواطن قد وثق بعدسة جواله، قلّابًا ينثر الغبار والأتربة على طريق "غميقة- العين الحارة"، بالليث، اليوم.

وأظهر المقطع تناثر الأتربة على الطريق أثناء مواصلة قائد الشاحنة السير، وخصّ أحد سالكي الطريق "سبق" بالمقطع، الذي وثقه لإيصال حجم المعاناة الناجمة عن الشاحنات.

وأعرب المواطن عن دهشته لغياب الجهات الرقابية عن مثل هذه الحالات التي تشكّل خطرًا على سالكي الطريق، مشيرا إلى أنها ليست الحالة الأولى.

وقال: الطريق الرابط بين محافظة الليث ومراكز شرق المحافظة يعجّ بالشاحنات المخالفة المحمّلة بالأتربة وغير المغطاة.

وطالب بتشديد الرقابة على قائدي تلك القلابات، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.