وأوضحت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن المواطن يبلغ من العمر 72 عامًا, مبينة أنها أول وفاة تسجل في السلطنة بمريض مصاب بهذا المرض.

سلطنة عمان تعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بـ "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-01 أعلنت سلطنة عمان تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بمرض كورونا ( كوفيد -19).

وأوضحت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن المواطن يبلغ من العمر 72 عامًا, مبينة أنها أول وفاة تسجل في السلطنة بمريض مصاب بهذا المرض.



01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 12:48 AM

سلطنة عمان تعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بـ "كورونا" "الصحة العمانية": المتوفي مواطن يبلغ من العمر 72 عامًا





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أعلنت سلطنة عمان تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بمرض كورونا ( كوفيد -19).



وأوضحت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، أن المواطن يبلغ من العمر 72 عامًا, مبينة أنها أول وفاة تسجل في السلطنة بمريض مصاب بهذا المرض.

