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بالفيديو.. مسن يضرب أروع الأمثلة في التقيد بالأنظمة بمنع تجمع لأقاربه لحضور جنازة 9 من ذويه

طاعة لولي الأمر وللوقاية من انتشار جائحة كورونا

ضرب مسن أروع الأمثلة في التقيد بالأنظمة بمنع التجمعات للوقاية من انتشار جائحة كورونا بمنع أقاربه من حضور جنازة تسعة من ذويه فقدهم في حادث أليم في محافظة طبرجل.

وفي تقرير لنشرة "التاسعة" على قناة mbc، روى "سحيمان الشراري" الذي فقد زوجته، واثنين من أبنائه، وثلاثًا من بناته، واثنين من أحفاده، وأمهم في حادث تصادم مع "تريلا"، حيث أبلغ أقرباءه وجيرانه بوجوب التقيد بالأنظمة حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، وذلك بإبلاغهم بعد العزاء حضوريًا، والاكتفاء بالاتصالات الهاتفية.

وأشار إلى أنه رفض تلقي العزاء حضوريًا طاعةً لولي الأمر والقيادة الحريصة على صحة المواطنين، معتبرًا أن الشخص المخالف للأنظمة مارق ومعادٍ للوطن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. مسن يضرب أروع الأمثلة في التقيد بالأنظمة بمنع تجمع لأقاربه لحضور جنازة 9 من ذويه
سبق

ضرب مسن أروع الأمثلة في التقيد بالأنظمة بمنع التجمعات للوقاية من انتشار جائحة كورونا بمنع أقاربه من حضور جنازة تسعة من ذويه فقدهم في حادث أليم في محافظة طبرجل.

وفي تقرير لنشرة "التاسعة" على قناة mbc، روى "سحيمان الشراري" الذي فقد زوجته، واثنين من أبنائه، وثلاثًا من بناته، واثنين من أحفاده، وأمهم في حادث تصادم مع "تريلا"، حيث أبلغ أقرباءه وجيرانه بوجوب التقيد بالأنظمة حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، وذلك بإبلاغهم بعد العزاء حضوريًا، والاكتفاء بالاتصالات الهاتفية.

وأشار إلى أنه رفض تلقي العزاء حضوريًا طاعةً لولي الأمر والقيادة الحريصة على صحة المواطنين، معتبرًا أن الشخص المخالف للأنظمة مارق ومعادٍ للوطن.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:47 PM

بالفيديو.. مسن يضرب أروع الأمثلة في التقيد بالأنظمة بمنع تجمع لأقاربه لحضور جنازة 9 من ذويه

طاعة لولي الأمر وللوقاية من انتشار جائحة كورونا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,638

ضرب مسن أروع الأمثلة في التقيد بالأنظمة بمنع التجمعات للوقاية من انتشار جائحة كورونا بمنع أقاربه من حضور جنازة تسعة من ذويه فقدهم في حادث أليم في محافظة طبرجل.

وفي تقرير لنشرة "التاسعة" على قناة mbc، روى "سحيمان الشراري" الذي فقد زوجته، واثنين من أبنائه، وثلاثًا من بناته، واثنين من أحفاده، وأمهم في حادث تصادم مع "تريلا"، حيث أبلغ أقرباءه وجيرانه بوجوب التقيد بالأنظمة حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، وذلك بإبلاغهم بعد العزاء حضوريًا، والاكتفاء بالاتصالات الهاتفية.

وأشار إلى أنه رفض تلقي العزاء حضوريًا طاعةً لولي الأمر والقيادة الحريصة على صحة المواطنين، معتبرًا أن الشخص المخالف للأنظمة مارق ومعادٍ للوطن.

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