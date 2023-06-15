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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي المدنيين بخميس مشيط

حمّلت الانقلابيين ومن يقف وراءهم مسؤولية الاعتداءات

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية؛ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريق متعمدة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم 15 يونيو 2020، عن تأييد المنظمة لما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرة، معتبرا أن استمرار المليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين انتهاك للقانون الدولي الإنسانية وقواعده العرفية.

وشدد الأمين العام الذي حمل مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، على أن منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه لمواجهة إرهاب تلك المليشيا.

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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي المدنيين بخميس مشيط
سبق

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية؛ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريق متعمدة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم 15 يونيو 2020، عن تأييد المنظمة لما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرة، معتبرا أن استمرار المليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين انتهاك للقانون الدولي الإنسانية وقواعده العرفية.

وشدد الأمين العام الذي حمل مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، على أن منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه لمواجهة إرهاب تلك المليشيا.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
04:44 PM

"التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي المدنيين بخميس مشيط

حمّلت الانقلابيين ومن يقف وراءهم مسؤولية الاعتداءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية؛ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريق متعمدة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم 15 يونيو 2020، عن تأييد المنظمة لما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرة، معتبرا أن استمرار المليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين انتهاك للقانون الدولي الإنسانية وقواعده العرفية.

وشدد الأمين العام الذي حمل مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، على أن منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه لمواجهة إرهاب تلك المليشيا.

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