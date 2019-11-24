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الشرقية.. ملتقى الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية يطرح 10 قضايا

ينطلق غدًا بمشاركة مختصين وأكاديميين

يناقش نخبة من المختصين والأكاديميين من السعودية وبعض الدول الخليجية، أكثر من 10 قضايا إعلامية هامة في ملتقى "الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية"، الذي تقيمه أمانة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على مسرح أمانة الشرقية غدًا الاثنين.

وسيشهد الملتقى مشاركة واسعة من مسؤولي الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك مشاركة جامعة الأمير محمد بن فهد، وأساتذة جامعات مختصين في الإعلام، وإعلاميين وكتّاب رأي، ومهتمين بالإعلام والاستشراف.

وسيتم خلال الملتقى عقد ثلاث جلسات عملية، يتم خلالها طرح العديد من المحاور المتعلقة بحل الأزمات الإعلامية.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ أن الملتقى سيشهد مشاركة واسعة من قبل نخبة من المختصين والأكاديميين لطرح عدد من القضايا الإعلامية وتناول الحلول المقترحة لمعالجتها وكيفية التعاطي معها، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الجلسة الأولى مناقشة المحاور التالية: استشراف المستقبل والإعلام وصناعة المحتوى الاستشرافي، الإعلام الجديد صانع الأزمات، كيف يمكن للإعلام الورقي مواكبة التطور التكنولوجي؟، لافتًا إلى مشاركة أسماء بارزة في هذه الجلسة؛ وهم: الدكتور رياض الشهري من السعودية، والدكتور فهد الشليمي من الكويت، والأستاذ أمجد طه من البحرين، وعضو مجلس الشورى والكاتبة المعروفة الأستاذة كوثر الأربش، فيما ستشهد الجلسة الثانية عرض تجربة أمانة المنطقة الشرقية في الأزمات والكوارث، والتي سيتم من خلالها تقديم عرض متكامل عن تجربة الأمانة في كيفية مواجهة الأزمات والتعاطي معها والتجربة المستفادة منها، والتي تساهم في تطوير عملها البلدي في التغلب على الأزمات، إضافة إلى أن الجلسة الثالثة ستتطرق إلى الإعلام والأزمات، وأهمية الإعلام أثناء وقوع الأزمات، ومصداقية الرسائل الإعلامية، والصورة الذهنية، وأخلاقيات الإعلام، والتي سيشارك فيها كلٌّ من: الدكتور زايد العمري من السعودية، والدكتور أحمد الشهري من السعودية، والإعلامية المعروفة الأستاذة سوسن الشاعر، كما ستشارك جامعة الأمير محمد بن فهد بتقديم نبذة عن الاستشراف ودوره في الإعلام، وذلك بالتزامن مع افتتاح الجامعة لقسم الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية.

وشدّد الصفيان على أن فكرة الملتقى نبعت من المسؤولية التي تضطلع بها أمانة المنطقة الشرقية تجاه الإعلام وحلّ الأزمات، وتنعكس تلك المسؤولية لتشمل المنطقة عمومًا؛ إذ إن فوائد إقامة مثل هذا الملتقى ستشمل المنطقة، في ظل الأسماء الكبيرة التي ستشارك وتثري الملتقى.

ولفت إلى أن الأهداف الرئيسة لإقامة الملتقى: أنه فرصة للاطلاع على التجارب والاتجاهات الحديثة في الاستشراف وكيفية تأثيره في معالجة الأزمات الإعلامية التي تواجهها الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، متمنيًا أن يصبح الملتقى ملهمًا للآخرين ومصدرًا لإنتاج المعرفة، وفرص لقاء للمهتمين في هذا الجانب، وفتح مساحات عمل مشتركة، كما أن الملتقى يهدف لتقديم نبذة عن الاستشراف “علم التنبؤ بالمستقبل” وربطه بالأزمات الإعلامية، والتعريف بماهية الأزمات التي يواجها الإعلام، ودور المحتوى الاستشرافي في معالجتها، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الإعلام الوطني، والتحذير من الإعلام الملون والتعرف على طرقه في صناعة الشائعات، والتعريف بالنماذج العالمية في إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. ملتقى الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية يطرح 10 قضايا
سبق

يناقش نخبة من المختصين والأكاديميين من السعودية وبعض الدول الخليجية، أكثر من 10 قضايا إعلامية هامة في ملتقى "الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية"، الذي تقيمه أمانة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على مسرح أمانة الشرقية غدًا الاثنين.

وسيشهد الملتقى مشاركة واسعة من مسؤولي الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك مشاركة جامعة الأمير محمد بن فهد، وأساتذة جامعات مختصين في الإعلام، وإعلاميين وكتّاب رأي، ومهتمين بالإعلام والاستشراف.

وسيتم خلال الملتقى عقد ثلاث جلسات عملية، يتم خلالها طرح العديد من المحاور المتعلقة بحل الأزمات الإعلامية.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ أن الملتقى سيشهد مشاركة واسعة من قبل نخبة من المختصين والأكاديميين لطرح عدد من القضايا الإعلامية وتناول الحلول المقترحة لمعالجتها وكيفية التعاطي معها، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الجلسة الأولى مناقشة المحاور التالية: استشراف المستقبل والإعلام وصناعة المحتوى الاستشرافي، الإعلام الجديد صانع الأزمات، كيف يمكن للإعلام الورقي مواكبة التطور التكنولوجي؟، لافتًا إلى مشاركة أسماء بارزة في هذه الجلسة؛ وهم: الدكتور رياض الشهري من السعودية، والدكتور فهد الشليمي من الكويت، والأستاذ أمجد طه من البحرين، وعضو مجلس الشورى والكاتبة المعروفة الأستاذة كوثر الأربش، فيما ستشهد الجلسة الثانية عرض تجربة أمانة المنطقة الشرقية في الأزمات والكوارث، والتي سيتم من خلالها تقديم عرض متكامل عن تجربة الأمانة في كيفية مواجهة الأزمات والتعاطي معها والتجربة المستفادة منها، والتي تساهم في تطوير عملها البلدي في التغلب على الأزمات، إضافة إلى أن الجلسة الثالثة ستتطرق إلى الإعلام والأزمات، وأهمية الإعلام أثناء وقوع الأزمات، ومصداقية الرسائل الإعلامية، والصورة الذهنية، وأخلاقيات الإعلام، والتي سيشارك فيها كلٌّ من: الدكتور زايد العمري من السعودية، والدكتور أحمد الشهري من السعودية، والإعلامية المعروفة الأستاذة سوسن الشاعر، كما ستشارك جامعة الأمير محمد بن فهد بتقديم نبذة عن الاستشراف ودوره في الإعلام، وذلك بالتزامن مع افتتاح الجامعة لقسم الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية.

وشدّد الصفيان على أن فكرة الملتقى نبعت من المسؤولية التي تضطلع بها أمانة المنطقة الشرقية تجاه الإعلام وحلّ الأزمات، وتنعكس تلك المسؤولية لتشمل المنطقة عمومًا؛ إذ إن فوائد إقامة مثل هذا الملتقى ستشمل المنطقة، في ظل الأسماء الكبيرة التي ستشارك وتثري الملتقى.

ولفت إلى أن الأهداف الرئيسة لإقامة الملتقى: أنه فرصة للاطلاع على التجارب والاتجاهات الحديثة في الاستشراف وكيفية تأثيره في معالجة الأزمات الإعلامية التي تواجهها الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، متمنيًا أن يصبح الملتقى ملهمًا للآخرين ومصدرًا لإنتاج المعرفة، وفرص لقاء للمهتمين في هذا الجانب، وفتح مساحات عمل مشتركة، كما أن الملتقى يهدف لتقديم نبذة عن الاستشراف “علم التنبؤ بالمستقبل” وربطه بالأزمات الإعلامية، والتعريف بماهية الأزمات التي يواجها الإعلام، ودور المحتوى الاستشرافي في معالجتها، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الإعلام الوطني، والتحذير من الإعلام الملون والتعرف على طرقه في صناعة الشائعات، والتعريف بالنماذج العالمية في إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
05:20 PM

الشرقية.. ملتقى الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية يطرح 10 قضايا

ينطلق غدًا بمشاركة مختصين وأكاديميين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يناقش نخبة من المختصين والأكاديميين من السعودية وبعض الدول الخليجية، أكثر من 10 قضايا إعلامية هامة في ملتقى "الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية"، الذي تقيمه أمانة الشرقية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على مسرح أمانة الشرقية غدًا الاثنين.

وسيشهد الملتقى مشاركة واسعة من مسؤولي الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك مشاركة جامعة الأمير محمد بن فهد، وأساتذة جامعات مختصين في الإعلام، وإعلاميين وكتّاب رأي، ومهتمين بالإعلام والاستشراف.

وسيتم خلال الملتقى عقد ثلاث جلسات عملية، يتم خلالها طرح العديد من المحاور المتعلقة بحل الأزمات الإعلامية.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ أن الملتقى سيشهد مشاركة واسعة من قبل نخبة من المختصين والأكاديميين لطرح عدد من القضايا الإعلامية وتناول الحلول المقترحة لمعالجتها وكيفية التعاطي معها، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الجلسة الأولى مناقشة المحاور التالية: استشراف المستقبل والإعلام وصناعة المحتوى الاستشرافي، الإعلام الجديد صانع الأزمات، كيف يمكن للإعلام الورقي مواكبة التطور التكنولوجي؟، لافتًا إلى مشاركة أسماء بارزة في هذه الجلسة؛ وهم: الدكتور رياض الشهري من السعودية، والدكتور فهد الشليمي من الكويت، والأستاذ أمجد طه من البحرين، وعضو مجلس الشورى والكاتبة المعروفة الأستاذة كوثر الأربش، فيما ستشهد الجلسة الثانية عرض تجربة أمانة المنطقة الشرقية في الأزمات والكوارث، والتي سيتم من خلالها تقديم عرض متكامل عن تجربة الأمانة في كيفية مواجهة الأزمات والتعاطي معها والتجربة المستفادة منها، والتي تساهم في تطوير عملها البلدي في التغلب على الأزمات، إضافة إلى أن الجلسة الثالثة ستتطرق إلى الإعلام والأزمات، وأهمية الإعلام أثناء وقوع الأزمات، ومصداقية الرسائل الإعلامية، والصورة الذهنية، وأخلاقيات الإعلام، والتي سيشارك فيها كلٌّ من: الدكتور زايد العمري من السعودية، والدكتور أحمد الشهري من السعودية، والإعلامية المعروفة الأستاذة سوسن الشاعر، كما ستشارك جامعة الأمير محمد بن فهد بتقديم نبذة عن الاستشراف ودوره في الإعلام، وذلك بالتزامن مع افتتاح الجامعة لقسم الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية.

وشدّد الصفيان على أن فكرة الملتقى نبعت من المسؤولية التي تضطلع بها أمانة المنطقة الشرقية تجاه الإعلام وحلّ الأزمات، وتنعكس تلك المسؤولية لتشمل المنطقة عمومًا؛ إذ إن فوائد إقامة مثل هذا الملتقى ستشمل المنطقة، في ظل الأسماء الكبيرة التي ستشارك وتثري الملتقى.

ولفت إلى أن الأهداف الرئيسة لإقامة الملتقى: أنه فرصة للاطلاع على التجارب والاتجاهات الحديثة في الاستشراف وكيفية تأثيره في معالجة الأزمات الإعلامية التي تواجهها الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، متمنيًا أن يصبح الملتقى ملهمًا للآخرين ومصدرًا لإنتاج المعرفة، وفرص لقاء للمهتمين في هذا الجانب، وفتح مساحات عمل مشتركة، كما أن الملتقى يهدف لتقديم نبذة عن الاستشراف “علم التنبؤ بالمستقبل” وربطه بالأزمات الإعلامية، والتعريف بماهية الأزمات التي يواجها الإعلام، ودور المحتوى الاستشرافي في معالجتها، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الإعلام الوطني، والتحذير من الإعلام الملون والتعرف على طرقه في صناعة الشائعات، والتعريف بالنماذج العالمية في إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها.

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