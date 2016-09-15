"علماء باكستان" يستنكر الهجوم الإرهابي على "أرامكو": تحدٍّ لكل العالم

"أشرفي": نفّذته الدولة الداعمة للإرهاب.. إنها تُموّل وترعى وتتبنى التطرف

عبّر مجلس علماء باكستان، عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الإجرامي الحاقد الذي استهدف المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار، بالهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو السعودية" في محافظة (بقيق، وهجرة، خريص)، وكان من نتائج هذا الهجوم الغادر، اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما بفضل الله تعالى والحد من انتشارهما.

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي في تصريح أدلى به من لاهور، أن هذا الهجوم الإرهابي العدواني استهدف تخريب منشآت سعودية مدنية اقتصادية مهمة، تغذي دول العالم بالطاقة النفطية، وهو تحدي جديد موجه لجميع الدول التي شاهدت الهجوم عبر وسائل الإعلام المختلفة، ونددت به دول العالم، ونفّذته الدولة الداعمة للتطرف والإرهاب التي تمول وترعى وتتبنى جميع الجهات والجماعات المتطرفة وهي دولة معروفة للجميع بصفتها الداعم الأول للمتطرفين على مستوى العالم، والتي يرتبط اسمها بالأعمال التخريبية، وهذه الدولة لديها خطة ممنهجة وواضحة ومعروفة ومكشوفة وتمتلك برنامجًا إجراميًّا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال "أشرفي": ينبغي عدم السكوت على هذه التجاوزات التي لن تتوقف بالكلام والشجب والتهديد عبر وسائل الإعلام؛ ولكن الحل الوحيد والناجح بعد أن فشلت فرص السلام والمفاوضات، لم يعد يجدي مع هذه الدولة العدوانية التي تنشر العنف وتغذي الكراهية، سوى المواجهة القوية من خلال التحالفات الدولية والتجهيزات للردّ الفوري الحازم، وعدم السكوت على عدوانها وهجماتها المستمرة وأعمالها الإجرامية، التي تأتي في سياق هجماتها المتواصلة التي تقوم بها الجماعات الحوثية المدعومة من إيران بشكل واضح ومعروف للجميع، وأعلنت هذه الجماعة المارقة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الغادر الجبان؛ ولذلك يجب الرد السريع بكل حزم لأن الموضوع لن يتوقف عند هذه الحدود.

وعبّر "أشرفي" عن استنكاره الكامل لهذا العمل الخبيث الذي يجب أن يواجه بالقوة والحزم والبدع والمحاسبة والمعاقبة؛ معلنًا أن مجلس العلماء يوافق ويؤيد جميع الإجراءات التي ستتخذها المملكة للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية، ونثق في قدرتها وقوة إرادتها لمحاسبة وردع الجهة المنفذة للهجوم الإجرامي على المنشآت البترولية ومنعها من مواصلة بعثها وتهديدها للأمن والاقتصاد السعودي، وتعطيل برنامج تسويق الطاقة للعالم.

وطالَبَ جميع الدول العربية والإسلامية ودول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية بالتصدي بحزم وقوة وعزيمة لمنع هذه الدولة الإرهابية الحاقدة من خلال تحالف عسكري دولي قوي وكبير وموحد، يمنع تصرفاتها العدوانية ويردعها من مواصلة أعمالها الإجرامية الإرهابية المارقة وهي المعروفة بتهديدها المتواصل للأمن والسلام العالمي.

واختتم "الأشرفي" بتأييد ودعم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بشكل كامل، ونوافق على جميع الخطوات التي تتخذها لمواجهة الإرهاب وحماية أراضيها، ونعلن تأييدنا بكل وضوح لجميع القرارات والإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية حدودها ومكتسباتها وحقوقها وشعبها ومصالحها وأراضيها.

وأضاف: نوضح للجميع أن السعودية دولة عظيمة اختصها الله تعالى بميزات لا مثيل لها على الإطلاق بين دول العالم بما تحتويه من المقدسات الإسلامية، ولأنها بلاد الحرمين الشريفين وعلى أرضها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين وعلى أرضها المشاعر المقدسة، وهي الشقيقة الكبرى والقلب النابض للأمة التي وقفت -وما زالت تقف- بكل قوة وحزم وعزيمة لنصرة قضايانا وشعوبنا وحدودنا وحقوقنا العربية والإسلامية، وتحرص على تعزيز التسامح ومد الجسور وترسيخ الأمن والسلم مع جميع دول العالم، وهي تستحق مع قيادتها من جميع المسلمين الشكر والحب والتقدير والوفاء والعرفان، ونقول لأعداء الأمة مهما فعلتم من جرائم ومهما أشعلتم من حرائق ومهما سلبتم من أراضي عربية وإسلامية؛ سيكتب التاريخ في سطوره سجلكم وماضيكم وحاضركم الأسود، وستظل المملكة بلاد الحرمين الشريفين دولة عظيمة شامخة، وستظل قلب النابض للأمة تسكن داخل أعماق قلوبنا، وسندافع عنها وعن قيادتها وأراضيها بكل قوة وصدق وإخلاص في جميع الأوقات والظروف.