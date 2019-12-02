أستراليا.. الملحقية الثقافية والدارة تحتفلان بالفائزين بـ"مارثوان الحضارة"

احتفت الملحقية الثقافية السعودية بأستراليا، بالفائزين في "مارثوان الحضارة والعلوم"، بالشراكة مع دارة الملك عبدالعزيز.

وتهتم المسابقة التفاعلية بإثراء المحتوى العربي في موسوعة "ويكيبيديا" على شبكة الإنترنت، بترجمة مقالات متخصصة في مختلف العلوم إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى نشر ثقافة التطوع بين الشباب السعودي وتنمية مهاراتهم من خلال مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية.

وبدأ حفل التكريم بعرض تقديمي عن المارثوان، قدمته مديرة مشروع الماراثون في أستراليا، طالبة الدكتوراه، فاطمة حسني، والتي هنّأت الجميع ببلوغ منصة ويكيبيديا العربية عدد مليون مقال، مع شكرها لمبتعثي أستراليا على تفاعلهم ومشاركتهم المتميزة في الماراثون.

كما خاطب الحفل -عبر الفيديو- الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والذي أشاد بتفاعل مبتعثي أستراليا مع مبادرة الترجمة والتي تعد مقدمة لمزيد من التفاعل الفردي والمؤسسي في تعزيز المحتوى العربي والوطني السعودي والعربي الإسلامي في ويكيبيديا، الأمر الذي يؤكد أن المواطن السعودي والمواطنة السعودية لديهما قدرة فائقة في التفاعل مع المبادرات والتغيير الذي تنشده رؤية 2030.

بدوره، شكر الملحق الثقافي، الدكتور هشام خداوردي، دارة الملك عبدالعزيز، على رعاية ودعم المارثون، المنبثق من مبادرة الترجمة "وكي دوّن" التي استحدثتها الدارة.

كما شكر الملحق، فرق العمل والحضور، مؤكدًا أن المارثوان انطلق مستهدفًا وداعمًا لإمكانات وقدرات المبتعثين وتمكينهم من المشاركة في مختلف الأنشطة الإبداعية والفكرية، منوهًا بالاستثمارات الثقافية التي يملكها المبتعث السعودي، بما يعزز مكانة وحضور المملكة في دول الابتعاث.

يذكر أن الماراثون بدأ منذ 27 يوليو حتى 9 سبتمبر 2019م، وقد جرى تحكيم المشاركات بواسطة لجنة متخصصة من الخبراء اللغويين بالمملكة، حيث ترتكز المسابقة على ترجمة أبحاث ومقالات ومحتويات إلكترونية علمية من اللغة الإنجليزية إلى العربية في مجالات تاريخ العلوم عند المسلمين والعلوم المعاصرة (الطب، العلوم، الفلك، الترجمة، الكيمياء، الفيزياء، الفلسفة... إلخ)؛ والثقافة والآداب والفنون؛ والعمارة الإسلامية؛ والكشوفات الجغرافية.

ويُعدُّ هذا الماراثون إنجازًا سعوديًا هو الأول من نوعه الذي تم من خلاله تسليط الضوء على الجهود السعودية المتصاعدة بهدف التواصل مع الآخرين في العالم والاعتزاز بمنجزات العقل العربي والإسلامي وتعريف وتثقيف المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية بعمق تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي عبر الموسوعة الحرّة العالمية "ويكيبيديا".