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"الصمعاني" يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب في القاهرة

يناقش مشاريع القرارات التي سترفع إلى الدورة الـ 35 للمجلس غداً الخميس

بدأت اليوم في الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الـ 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، والأمانة العامة للجامعة العربية.

ورحب وزير العدل، في بداية الاجتماع، بأعضاء المكتب التنفيذي، وتم استعراض جدول الأعمال.

ويناقش الاجتماع مشاريع القرارات التي سترفع إلى الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب غداً الخميس برئاسة مملكة البحرين.

وتتضمن البنود المطروحة على الاجتماع الوزاري، موضوع مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

وسيتم بحث إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء، ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية؛ كونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

الجامعة العربية مجلس وزراء العدل العرب وليد الصمعاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصمعاني" يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب في القاهرة
سبق

بدأت اليوم في الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الـ 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، والأمانة العامة للجامعة العربية.

ورحب وزير العدل، في بداية الاجتماع، بأعضاء المكتب التنفيذي، وتم استعراض جدول الأعمال.

ويناقش الاجتماع مشاريع القرارات التي سترفع إلى الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب غداً الخميس برئاسة مملكة البحرين.

وتتضمن البنود المطروحة على الاجتماع الوزاري، موضوع مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

وسيتم بحث إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء، ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية؛ كونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
12:28 PM

"الصمعاني" يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب في القاهرة

يناقش مشاريع القرارات التي سترفع إلى الدورة الـ 35 للمجلس غداً الخميس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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بدأت اليوم في الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الـ 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، والأمانة العامة للجامعة العربية.

ورحب وزير العدل، في بداية الاجتماع، بأعضاء المكتب التنفيذي، وتم استعراض جدول الأعمال.

ويناقش الاجتماع مشاريع القرارات التي سترفع إلى الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب غداً الخميس برئاسة مملكة البحرين.

وتتضمن البنود المطروحة على الاجتماع الوزاري، موضوع مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

وسيتم بحث إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء، ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية؛ كونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

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