سلطنة عُمان تسجّل 13 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 192 حالة؛ منها 34 حالة قد تماثلت للشفاء.
سجلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 192 حالة؛ منها 34 حالة قد تماثلت للشفاء.فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان
سجلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 192 حالة؛ منها 34 حالة قد تماثلت للشفاء.
سجلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 192 حالة؛ منها 34 حالة قد تماثلت للشفاء.