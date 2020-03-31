سلطنة عُمان تسجّل 13 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلي للحالات المسجلة بلغ 192 حالة

سجلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 192 حالة؛ منها 34 حالة قد تماثلت للشفاء.