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سلطنة عُمان تسجّل 13 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلي للحالات المسجلة بلغ 192 حالة

سجلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 192 حالة؛ منها 34 حالة قد تماثلت للشفاء.

فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان

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سلطنة عُمان تسجّل 13 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 192 حالة؛ منها 34 حالة قد تماثلت للشفاء.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
01:02 PM

سلطنة عُمان تسجّل 13 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلي للحالات المسجلة بلغ 192 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، 13 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 192 حالة؛ منها 34 حالة قد تماثلت للشفاء.

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