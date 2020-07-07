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الصين: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بكين لم تسجل أي إصابة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.

وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة. ولم تسجل البلاد أيضًا أي حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضًا 15 إصابة جديدة دون أعراض، صعودًا من 11 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الاثنين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.

وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة. ولم تسجل البلاد أيضًا أي حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضًا 15 إصابة جديدة دون أعراض، صعودًا من 11 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الاثنين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
08:29 AM

الصين: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بكين لم تسجل أي إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البلاد سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.

وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة. ولم تسجل البلاد أيضًا أي حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضًا 15 إصابة جديدة دون أعراض، صعودًا من 11 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الاثنين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565؛ بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.

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