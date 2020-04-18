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السودان.. تجميد حسابات 42 من قيادات نظام البشير وهذا نص القرار

في مقدمتهم مصطفى عثمان ومدير عام الشرطة الأسبق

قرر بنك السودان المركزي، اليوم السبت، تجميد حسابات 42 شخصًا من قيادات نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، حسبما أفاد حزب المؤتمر السوداني.


وقال حزب المؤتمر في تدوينة على "تويتر": "وجه بنك السودان المركزي، وعبر الإدارة العامة للرقابة المصرفية، خطابًا لكافة البنوك والمصارف بحظر وتجميد حسابات بنكية لرموز وقيادات النظام، على رأسهم مصطفى عثمان إسماعيل، ومدير عام الشرطة الأسبق، محمد نجيب الطيب، وهند مصطفى عبدالله هاشم، وعبدالباسط حمزة الحسن وآخرين".

السودان بنك السودان المركزي حزب المؤتمر السوداني تجميد حسابات بنكية

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السودان.. تجميد حسابات 42 من قيادات نظام البشير وهذا نص القرار
سبق

قرر بنك السودان المركزي، اليوم السبت، تجميد حسابات 42 شخصًا من قيادات نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، حسبما أفاد حزب المؤتمر السوداني.


وقال حزب المؤتمر في تدوينة على "تويتر": "وجه بنك السودان المركزي، وعبر الإدارة العامة للرقابة المصرفية، خطابًا لكافة البنوك والمصارف بحظر وتجميد حسابات بنكية لرموز وقيادات النظام، على رأسهم مصطفى عثمان إسماعيل، ومدير عام الشرطة الأسبق، محمد نجيب الطيب، وهند مصطفى عبدالله هاشم، وعبدالباسط حمزة الحسن وآخرين".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:50 PM

السودان.. تجميد حسابات 42 من قيادات نظام البشير وهذا نص القرار

في مقدمتهم مصطفى عثمان ومدير عام الشرطة الأسبق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر بنك السودان المركزي، اليوم السبت، تجميد حسابات 42 شخصًا من قيادات نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، حسبما أفاد حزب المؤتمر السوداني.


وقال حزب المؤتمر في تدوينة على "تويتر": "وجه بنك السودان المركزي، وعبر الإدارة العامة للرقابة المصرفية، خطابًا لكافة البنوك والمصارف بحظر وتجميد حسابات بنكية لرموز وقيادات النظام، على رأسهم مصطفى عثمان إسماعيل، ومدير عام الشرطة الأسبق، محمد نجيب الطيب، وهند مصطفى عبدالله هاشم، وعبدالباسط حمزة الحسن وآخرين".

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