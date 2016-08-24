النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية

غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالمرحلة النهائية للنسخة الثالثة من المهرجان، حيث سيكون التسجيل لمدة (7) أيام، ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً من 25 أغسطس وحتى الساعة: 11:00 مساءً من 31 أغسطس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني http://scrf.sa/login.

وانطلقت المرحلة التمهيدية من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، في الثامن من أغسطس الجاري بـ 320 شوطاً، وبمشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، ولمدة 11 يوماً، ثم أقيمت أشواط الماراثون وعددها 7 أشواط، يوم الخميس الـ 19 من الشهر نفسه.

وتنطلق المرحلة النهائية من المهرجان في الثاني من سبتمبر 2021م، ويقام فيها 204 أشواط، وخصصت فيها جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، على مرحلتين "تمهيدية ونهائية"، ويبلغ مجموع أشواطهما 531 شوطاً، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله -، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالمرحلة النهائية للنسخة الثالثة من المهرجان، حيث سيكون التسجيل لمدة (7) أيام، ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً من 25 أغسطس وحتى الساعة: 11:00 مساءً من 31 أغسطس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني http://scrf.sa/login.

وانطلقت المرحلة التمهيدية من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، في الثامن من أغسطس الجاري بـ 320 شوطاً، وبمشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، ولمدة 11 يوماً، ثم أقيمت أشواط الماراثون وعددها 7 أشواط، يوم الخميس الـ 19 من الشهر نفسه.

وتنطلق المرحلة النهائية من المهرجان في الثاني من سبتمبر 2021م، ويقام فيها 204 أشواط، وخصصت فيها جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، على مرحلتين "تمهيدية ونهائية"، ويبلغ مجموع أشواطهما 531 شوطاً، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله -، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
03:58 PM

غدًا.. فتح باب التسجيل للمشاركة في المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
252

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالمرحلة النهائية للنسخة الثالثة من المهرجان، حيث سيكون التسجيل لمدة (7) أيام، ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً من 25 أغسطس وحتى الساعة: 11:00 مساءً من 31 أغسطس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني http://scrf.sa/login.

وانطلقت المرحلة التمهيدية من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، في الثامن من أغسطس الجاري بـ 320 شوطاً، وبمشاركة 7873 مطية من جميع الفئات العمرية للهجن، ولمدة 11 يوماً، ثم أقيمت أشواط الماراثون وعددها 7 أشواط، يوم الخميس الـ 19 من الشهر نفسه.

وتنطلق المرحلة النهائية من المهرجان في الثاني من سبتمبر 2021م، ويقام فيها 204 أشواط، وخصصت فيها جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، على مرحلتين "تمهيدية ونهائية"، ويبلغ مجموع أشواطهما 531 شوطاً، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله -، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,028
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,438
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة