النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شفاء " تحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

حصلت الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة (شفاء) على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كجهة تطوير مهني مستمر للكوادر الصحية وذلك بناءً على تحقيق معايير اعتماد جهات التطوير المهني المستمر.

وتعمل جمعية شفاء على تقديم الحلول التدريبية للكوادر الصحية بالتوازي مع تقديم خدمات التثقيف الصحي لمستفيدي البرامج من المرضى وذويهم.

يشار إلى أنه قد سبق للجمعية تحقيق شهادة تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية، وتسعى جمعية شفاء أن تكون نموذجاً مشرقاً في مجال تقديم الخدمات الخيرية والعلاجية والتدريبية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"شفاء " تحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
سبق

حصلت الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة (شفاء) على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كجهة تطوير مهني مستمر للكوادر الصحية وذلك بناءً على تحقيق معايير اعتماد جهات التطوير المهني المستمر.

وتعمل جمعية شفاء على تقديم الحلول التدريبية للكوادر الصحية بالتوازي مع تقديم خدمات التثقيف الصحي لمستفيدي البرامج من المرضى وذويهم.

يشار إلى أنه قد سبق للجمعية تحقيق شهادة تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية، وتسعى جمعية شفاء أن تكون نموذجاً مشرقاً في مجال تقديم الخدمات الخيرية والعلاجية والتدريبية.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
08:30 PM

"شفاء " تحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
56

حصلت الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة (شفاء) على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كجهة تطوير مهني مستمر للكوادر الصحية وذلك بناءً على تحقيق معايير اعتماد جهات التطوير المهني المستمر.

وتعمل جمعية شفاء على تقديم الحلول التدريبية للكوادر الصحية بالتوازي مع تقديم خدمات التثقيف الصحي لمستفيدي البرامج من المرضى وذويهم.

يشار إلى أنه قد سبق للجمعية تحقيق شهادة تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية، وتسعى جمعية شفاء أن تكون نموذجاً مشرقاً في مجال تقديم الخدمات الخيرية والعلاجية والتدريبية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,316

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة