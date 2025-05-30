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"سكني": تمكين 26.005 أسر خلال الشهرين الأولين من 2019

"الإسكان" أصدرت العدد الـ20 من نشرتها بأحدث المستجدات

أصدرت وزارة الإسكان العدد الـ20 من نشرتها الدورية التي تعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على بياناتها والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.

وتضمّن الإصدار الحديث من النشرة، أبرز إنجازات برنامج "سكني" خلال الشهرين الأولين من عام 2019، بتمكين 26.005 أسر من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المختلفة بينها 13.538 أسرة سكنت منازلها، بالتزامن مع سير العمل في تنفيذ 46 مشروعاً سكنياً موزعة في 16 مدينة حول المملكة، بجانب إطلاق تسعة مخططات سكنية خلال شهر فبراير لتوفير 5646 قطعة أرض في خمس مناطق مختلفة.

‏وتطرقت النشرة إلى الإحصائيات الرسمية للسوق المالية السعودية "تداول"، والتي أظهرت تداول ما يزيد على 510 ملايين سهم في القطاع العقاري بنسبة بلغت 18.7% من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق خلال شهر مارس الماضي، وتوزعت الأسهم بين الصناديق العقارية وشركات إدارة وتطوير العقارات بواقع 33.3% و66.7% على التوالي، لتسجل ارتفاعاً عن أعداد الأسهم المتداولة في القطاع خلال فبراير الذي سجل تداول 15.2 مليون سهم كان النصيب الأكبر منها للصناديق العقارية.

وسلطت الضوء على بيانات الهيئة العامة للإحصاء المتعلقة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث شهد الرقم القياسي لتكاليف السكن وتوابعه انخفاضاً خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير في المدن الخمس الكبرى هي "الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام"، إذ تصدرت جدة ومكة القائمة بنسبة 1.3% بفعل انخفاض تكاليف الإيجار بنسبة 1.5%، ويعود انخفاض المؤشر بالأساس إلى تراجع أسعار الإيجار المدفوع للسكن، ولم تشهد بقية مكوناته أي تغيرات كبرى.

يُذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان، إضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة المعنية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط: https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine//

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": تمكين 26.005 أسر خلال الشهرين الأولين من 2019
سبق

أصدرت وزارة الإسكان العدد الـ20 من نشرتها الدورية التي تعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على بياناتها والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.

وتضمّن الإصدار الحديث من النشرة، أبرز إنجازات برنامج "سكني" خلال الشهرين الأولين من عام 2019، بتمكين 26.005 أسر من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المختلفة بينها 13.538 أسرة سكنت منازلها، بالتزامن مع سير العمل في تنفيذ 46 مشروعاً سكنياً موزعة في 16 مدينة حول المملكة، بجانب إطلاق تسعة مخططات سكنية خلال شهر فبراير لتوفير 5646 قطعة أرض في خمس مناطق مختلفة.

‏وتطرقت النشرة إلى الإحصائيات الرسمية للسوق المالية السعودية "تداول"، والتي أظهرت تداول ما يزيد على 510 ملايين سهم في القطاع العقاري بنسبة بلغت 18.7% من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق خلال شهر مارس الماضي، وتوزعت الأسهم بين الصناديق العقارية وشركات إدارة وتطوير العقارات بواقع 33.3% و66.7% على التوالي، لتسجل ارتفاعاً عن أعداد الأسهم المتداولة في القطاع خلال فبراير الذي سجل تداول 15.2 مليون سهم كان النصيب الأكبر منها للصناديق العقارية.

وسلطت الضوء على بيانات الهيئة العامة للإحصاء المتعلقة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث شهد الرقم القياسي لتكاليف السكن وتوابعه انخفاضاً خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير في المدن الخمس الكبرى هي "الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام"، إذ تصدرت جدة ومكة القائمة بنسبة 1.3% بفعل انخفاض تكاليف الإيجار بنسبة 1.5%، ويعود انخفاض المؤشر بالأساس إلى تراجع أسعار الإيجار المدفوع للسكن، ولم تشهد بقية مكوناته أي تغيرات كبرى.

يُذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان، إضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة المعنية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط: https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine//

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
05:04 PM

"سكني": تمكين 26.005 أسر خلال الشهرين الأولين من 2019

"الإسكان" أصدرت العدد الـ20 من نشرتها بأحدث المستجدات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت وزارة الإسكان العدد الـ20 من نشرتها الدورية التي تعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على بياناتها والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.

وتضمّن الإصدار الحديث من النشرة، أبرز إنجازات برنامج "سكني" خلال الشهرين الأولين من عام 2019، بتمكين 26.005 أسر من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المختلفة بينها 13.538 أسرة سكنت منازلها، بالتزامن مع سير العمل في تنفيذ 46 مشروعاً سكنياً موزعة في 16 مدينة حول المملكة، بجانب إطلاق تسعة مخططات سكنية خلال شهر فبراير لتوفير 5646 قطعة أرض في خمس مناطق مختلفة.

‏وتطرقت النشرة إلى الإحصائيات الرسمية للسوق المالية السعودية "تداول"، والتي أظهرت تداول ما يزيد على 510 ملايين سهم في القطاع العقاري بنسبة بلغت 18.7% من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق خلال شهر مارس الماضي، وتوزعت الأسهم بين الصناديق العقارية وشركات إدارة وتطوير العقارات بواقع 33.3% و66.7% على التوالي، لتسجل ارتفاعاً عن أعداد الأسهم المتداولة في القطاع خلال فبراير الذي سجل تداول 15.2 مليون سهم كان النصيب الأكبر منها للصناديق العقارية.

وسلطت الضوء على بيانات الهيئة العامة للإحصاء المتعلقة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث شهد الرقم القياسي لتكاليف السكن وتوابعه انخفاضاً خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير في المدن الخمس الكبرى هي "الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام"، إذ تصدرت جدة ومكة القائمة بنسبة 1.3% بفعل انخفاض تكاليف الإيجار بنسبة 1.5%، ويعود انخفاض المؤشر بالأساس إلى تراجع أسعار الإيجار المدفوع للسكن، ولم تشهد بقية مكوناته أي تغيرات كبرى.

يُذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان، إضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة المعنية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط: https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine//

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200 مليون

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