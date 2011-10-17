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"الشباب" ينتفض ويزحف للمراكز المتقدمة عبر شباك "الباطن"

في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين

واصل فريق الشباب استعادته النتائج الإيجابية عقب ظهوره في بداية المسابقة بشكل متواضع؛ وذلك عقب الفوز على الباطن مساء اليوم السبت.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَيْن بفوز الشباب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 8 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق المحترف كارلوس جونيور في الدقيقة الـ24 قبل أن يعزز هتان باهبري النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ29 وأودوين إيغالو في الدقيقة الـ72.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب للنقطة رقم 12، في حين يتوقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 6.

الباطن الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشباب" ينتفض ويزحف للمراكز المتقدمة عبر شباك "الباطن"
سبق

واصل فريق الشباب استعادته النتائج الإيجابية عقب ظهوره في بداية المسابقة بشكل متواضع؛ وذلك عقب الفوز على الباطن مساء اليوم السبت.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَيْن بفوز الشباب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 8 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق المحترف كارلوس جونيور في الدقيقة الـ24 قبل أن يعزز هتان باهبري النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ29 وأودوين إيغالو في الدقيقة الـ72.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب للنقطة رقم 12، في حين يتوقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 6.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
08:13 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
12:11 AM

"الشباب" ينتفض ويزحف للمراكز المتقدمة عبر شباك "الباطن"

في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,371

واصل فريق الشباب استعادته النتائج الإيجابية عقب ظهوره في بداية المسابقة بشكل متواضع؛ وذلك عقب الفوز على الباطن مساء اليوم السبت.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَيْن بفوز الشباب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 8 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق المحترف كارلوس جونيور في الدقيقة الـ24 قبل أن يعزز هتان باهبري النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ29 وأودوين إيغالو في الدقيقة الـ72.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب للنقطة رقم 12، في حين يتوقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 6.

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