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"الجرب" يغزو محافظات تركية.. ووزارة الصحة: توجهوا للمستشفيات فوراً

قالت: متوافر 368 ألف عبوة دواء.. وصيادلة يحذرون: الأدوية غير كافية

أفادت وزارة الصحة التركية بتوافر 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية، بعد تحذيرها من انتشار المرض في عدد من المدن، داعيةً المواطنين في حالة ظهور أعراض المرض عليهم إلى التوجه للمستشفيات على الفور.

من جهة أخرى، حذر الصيادلة الأتراك من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب بشكل كافٍ.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "زمان" التركية، اليوم، فقد دعت الوزارة المواطنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوخي الحذر؛ خوفاً من الإصابة بمرض الجرب، وقالت إنه: "في حالة ظهور أي أعراض، يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل".

الجرب وزارة الصحة التركية تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الجرب" يغزو محافظات تركية.. ووزارة الصحة: توجهوا للمستشفيات فوراً
سبق

أفادت وزارة الصحة التركية بتوافر 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية، بعد تحذيرها من انتشار المرض في عدد من المدن، داعيةً المواطنين في حالة ظهور أعراض المرض عليهم إلى التوجه للمستشفيات على الفور.

من جهة أخرى، حذر الصيادلة الأتراك من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب بشكل كافٍ.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "زمان" التركية، اليوم، فقد دعت الوزارة المواطنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوخي الحذر؛ خوفاً من الإصابة بمرض الجرب، وقالت إنه: "في حالة ظهور أي أعراض، يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل".

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
03:53 PM

"الجرب" يغزو محافظات تركية.. ووزارة الصحة: توجهوا للمستشفيات فوراً

قالت: متوافر 368 ألف عبوة دواء.. وصيادلة يحذرون: الأدوية غير كافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة التركية بتوافر 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية، بعد تحذيرها من انتشار المرض في عدد من المدن، داعيةً المواطنين في حالة ظهور أعراض المرض عليهم إلى التوجه للمستشفيات على الفور.

من جهة أخرى، حذر الصيادلة الأتراك من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب بشكل كافٍ.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "زمان" التركية، اليوم، فقد دعت الوزارة المواطنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوخي الحذر؛ خوفاً من الإصابة بمرض الجرب، وقالت إنه: "في حالة ظهور أي أعراض، يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل".

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