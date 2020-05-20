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البرازيل تقرّ دواء "كلوروكين" لعلاج كورونا

من اليوم الأول الذي تظهر عليه أعراض الفيروس

أقرَّت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، استخدام دواء "كلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجدّ، من اليوم الأول الذي تظهر عليه أعراض متعلقة بالفيروس طبقًا لبروتوكول علاجي أصدرته الوزارة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بروتوكول الوزارة أضاف أنه يمكن استخدام هذا الدواء في الحالات التي تظهر عليها أعراض إصابة متوسطة بالفيروس.

وللعلاج بالعقار يتعيّن أن يوقّع المرضى نموذج موافقة، ويجب أن يصف أحد الأطباء العقار، وفقًا للبروتوكول.

وبالإضافة إلى عقار "كلوروكين" توصي الحكومة البرازيلية باستخدام عقاري "هايدروكسي-كلوروكين"، وهو أحد مشتقّات الكلوروكين، و"أزيثروميسين"، وهو مضاد حيوي من مجموعة الماكروليد يُستخدم لعلاج عدد من العداوى البكتيرية.

وطبقًا للبروتوكول الجديد، فإن استخدام هذه العقاقير مشروط بتقييم طبي للحالات المرضية السابقة للمريض وفحص جسدي واختبارات تكميلية، في وحدة صحية.

ويستخدم دواء كلوروكين منذ عقود كمضاد للملاريا، وروج له كثيرون من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسلاح محتمل ضد (كوفيد-19)، وصار دواء أساسيًّا للعناية بالمرضى في مناطق في الولايات المتحدة تضررت بشدة من الجائحة.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تقرّ دواء "كلوروكين" لعلاج كورونا
سبق

أقرَّت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، استخدام دواء "كلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجدّ، من اليوم الأول الذي تظهر عليه أعراض متعلقة بالفيروس طبقًا لبروتوكول علاجي أصدرته الوزارة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بروتوكول الوزارة أضاف أنه يمكن استخدام هذا الدواء في الحالات التي تظهر عليها أعراض إصابة متوسطة بالفيروس.

وللعلاج بالعقار يتعيّن أن يوقّع المرضى نموذج موافقة، ويجب أن يصف أحد الأطباء العقار، وفقًا للبروتوكول.

وبالإضافة إلى عقار "كلوروكين" توصي الحكومة البرازيلية باستخدام عقاري "هايدروكسي-كلوروكين"، وهو أحد مشتقّات الكلوروكين، و"أزيثروميسين"، وهو مضاد حيوي من مجموعة الماكروليد يُستخدم لعلاج عدد من العداوى البكتيرية.

وطبقًا للبروتوكول الجديد، فإن استخدام هذه العقاقير مشروط بتقييم طبي للحالات المرضية السابقة للمريض وفحص جسدي واختبارات تكميلية، في وحدة صحية.

ويستخدم دواء كلوروكين منذ عقود كمضاد للملاريا، وروج له كثيرون من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسلاح محتمل ضد (كوفيد-19)، وصار دواء أساسيًّا للعناية بالمرضى في مناطق في الولايات المتحدة تضررت بشدة من الجائحة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
10:02 PM

البرازيل تقرّ دواء "كلوروكين" لعلاج كورونا

من اليوم الأول الذي تظهر عليه أعراض الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقرَّت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، استخدام دواء "كلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجدّ، من اليوم الأول الذي تظهر عليه أعراض متعلقة بالفيروس طبقًا لبروتوكول علاجي أصدرته الوزارة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بروتوكول الوزارة أضاف أنه يمكن استخدام هذا الدواء في الحالات التي تظهر عليها أعراض إصابة متوسطة بالفيروس.

وللعلاج بالعقار يتعيّن أن يوقّع المرضى نموذج موافقة، ويجب أن يصف أحد الأطباء العقار، وفقًا للبروتوكول.

وبالإضافة إلى عقار "كلوروكين" توصي الحكومة البرازيلية باستخدام عقاري "هايدروكسي-كلوروكين"، وهو أحد مشتقّات الكلوروكين، و"أزيثروميسين"، وهو مضاد حيوي من مجموعة الماكروليد يُستخدم لعلاج عدد من العداوى البكتيرية.

وطبقًا للبروتوكول الجديد، فإن استخدام هذه العقاقير مشروط بتقييم طبي للحالات المرضية السابقة للمريض وفحص جسدي واختبارات تكميلية، في وحدة صحية.

ويستخدم دواء كلوروكين منذ عقود كمضاد للملاريا، وروج له كثيرون من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسلاح محتمل ضد (كوفيد-19)، وصار دواء أساسيًّا للعناية بالمرضى في مناطق في الولايات المتحدة تضررت بشدة من الجائحة.

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