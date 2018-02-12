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وكيل إمارة الرياض يترأس الاجتماع الثاني للجنة المحلية

لمناقشة تطورات تطبيق مشروع تعداد السعودية 2020

ترأس وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، أمس، نيابة عن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الاجتماع الثاني للجنة المحلية في منطقة الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وشهد الاجتماعَ مناقشةُ أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمّنت الاطلاع على المراحل التحضيرية التي نفّذتها الهيئة العامة للإحصاء؛ تمهيدًا لمشروع تعداد السعودية 2020 في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها ومراحله، ودور اللجنة المحلية في دعمه لتحقيق أهدافه.

وقُدمت توصيات على الدعم والتسهيلات الممكنة لموظفي التعداد بمنطقة الرياض من كل الجهات الحكومية والممثلين لها في اللجنة.

سعود بن عبدالعزيز العريفي فيصل بن عبدالعزيز السديري الرياض تعداد السعودية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل إمارة الرياض يترأس الاجتماع الثاني للجنة المحلية
سبق

ترأس وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، أمس، نيابة عن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الاجتماع الثاني للجنة المحلية في منطقة الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وشهد الاجتماعَ مناقشةُ أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمّنت الاطلاع على المراحل التحضيرية التي نفّذتها الهيئة العامة للإحصاء؛ تمهيدًا لمشروع تعداد السعودية 2020 في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها ومراحله، ودور اللجنة المحلية في دعمه لتحقيق أهدافه.

وقُدمت توصيات على الدعم والتسهيلات الممكنة لموظفي التعداد بمنطقة الرياض من كل الجهات الحكومية والممثلين لها في اللجنة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
12:08 PM

وكيل إمارة الرياض يترأس الاجتماع الثاني للجنة المحلية

لمناقشة تطورات تطبيق مشروع تعداد السعودية 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، أمس، نيابة عن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الاجتماع الثاني للجنة المحلية في منطقة الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وشهد الاجتماعَ مناقشةُ أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمّنت الاطلاع على المراحل التحضيرية التي نفّذتها الهيئة العامة للإحصاء؛ تمهيدًا لمشروع تعداد السعودية 2020 في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها ومراحله، ودور اللجنة المحلية في دعمه لتحقيق أهدافه.

وقُدمت توصيات على الدعم والتسهيلات الممكنة لموظفي التعداد بمنطقة الرياض من كل الجهات الحكومية والممثلين لها في اللجنة.

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