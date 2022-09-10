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"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تعايش بسكينة" تنطلق لمحاربة القلق من كورونا

تزامناً مع "الصيدلي العالمي" ومستهدفه 3 ملايين شخص

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" فعاليات يوم الصيدلي السعودي 2020 والتي تتضمن حملة افتراضية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين مشاهد ومستفيد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعية والإعلام الرقمي للتوعية بالقلق تحت شعار "تعايش بسكينة".
وتأتي الحملة الافتراضية للتوعية عن مفهوم القلق والعوامل التي قد تؤدي إلى ظهوره بشكل مرضي، لاسيما في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد بصفة خاصة وأوقات الجوائح والأوبئة بصفة عامة، وكيفية تجاوزها سواء بالعلاج السلوكي أو الدوائي، وتستخدم الحملة أساليب عديدة ومتنوعة ومبتكرة بهدف التوعية الافتراضية عن طريق تصاميم "الإنفوجرافيك الرسوم المعلوماتية" والفيديو التفاعلي و"الإنيميشن الرسوم المتحركة" كوسائل مرئية تجسد المعلومات والمحتوى العلمي بصورة مبسطة وطريقة جذابة يمكن استيعابها بوضوح.
الجدير بالذكر أن دوائي تُفعل حملة تعايش بسكينة افتراضيًا من تاريخ 10 سبتمبر وتستمر حتى 20 سبتمبر، مستخدمةً أساليب للتوعوية الحديثة تشمل العديد من الجوانب الصحية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز برامج الصحة العامة بما ينعكس إيجابياً على مستوى صحة الفرد والمجتمع, وتسهم في نشرالوعي الدوائي وتفعيل دور الصيدلي في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي دوائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعايش بسكينة" تنطلق لمحاربة القلق من كورونا
سبق

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" فعاليات يوم الصيدلي السعودي 2020 والتي تتضمن حملة افتراضية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين مشاهد ومستفيد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعية والإعلام الرقمي للتوعية بالقلق تحت شعار "تعايش بسكينة".
وتأتي الحملة الافتراضية للتوعية عن مفهوم القلق والعوامل التي قد تؤدي إلى ظهوره بشكل مرضي، لاسيما في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد بصفة خاصة وأوقات الجوائح والأوبئة بصفة عامة، وكيفية تجاوزها سواء بالعلاج السلوكي أو الدوائي، وتستخدم الحملة أساليب عديدة ومتنوعة ومبتكرة بهدف التوعية الافتراضية عن طريق تصاميم "الإنفوجرافيك الرسوم المعلوماتية" والفيديو التفاعلي و"الإنيميشن الرسوم المتحركة" كوسائل مرئية تجسد المعلومات والمحتوى العلمي بصورة مبسطة وطريقة جذابة يمكن استيعابها بوضوح.
الجدير بالذكر أن دوائي تُفعل حملة تعايش بسكينة افتراضيًا من تاريخ 10 سبتمبر وتستمر حتى 20 سبتمبر، مستخدمةً أساليب للتوعوية الحديثة تشمل العديد من الجوانب الصحية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز برامج الصحة العامة بما ينعكس إيجابياً على مستوى صحة الفرد والمجتمع, وتسهم في نشرالوعي الدوائي وتفعيل دور الصيدلي في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
07:11 PM

"تعايش بسكينة" تنطلق لمحاربة القلق من كورونا

تزامناً مع "الصيدلي العالمي" ومستهدفه 3 ملايين شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" فعاليات يوم الصيدلي السعودي 2020 والتي تتضمن حملة افتراضية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين مشاهد ومستفيد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعية والإعلام الرقمي للتوعية بالقلق تحت شعار "تعايش بسكينة".
وتأتي الحملة الافتراضية للتوعية عن مفهوم القلق والعوامل التي قد تؤدي إلى ظهوره بشكل مرضي، لاسيما في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد بصفة خاصة وأوقات الجوائح والأوبئة بصفة عامة، وكيفية تجاوزها سواء بالعلاج السلوكي أو الدوائي، وتستخدم الحملة أساليب عديدة ومتنوعة ومبتكرة بهدف التوعية الافتراضية عن طريق تصاميم "الإنفوجرافيك الرسوم المعلوماتية" والفيديو التفاعلي و"الإنيميشن الرسوم المتحركة" كوسائل مرئية تجسد المعلومات والمحتوى العلمي بصورة مبسطة وطريقة جذابة يمكن استيعابها بوضوح.
الجدير بالذكر أن دوائي تُفعل حملة تعايش بسكينة افتراضيًا من تاريخ 10 سبتمبر وتستمر حتى 20 سبتمبر، مستخدمةً أساليب للتوعوية الحديثة تشمل العديد من الجوانب الصحية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز برامج الصحة العامة بما ينعكس إيجابياً على مستوى صحة الفرد والمجتمع, وتسهم في نشرالوعي الدوائي وتفعيل دور الصيدلي في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

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