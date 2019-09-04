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أمير الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي والأهالي في جلسته الأسبوعية

ناقش القضايا المتعلقة بالمنطقة وأكد اهتمام القيادة بالعاصمة بكل مجالاتها

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء أمس الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية جريًا على عادة سموه عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.

وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة، حيث استمع أمير المنطقة إلى عددٍ من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب.

وهنأ الأهالي الأمير فيصل بن بندر بالأمر الملكي الكريم في تحويل هيئة تطوير الرياض لهيئة ملكية.

وأعرب أمير المنطقة عن شكره للجميع على التهنئة, مؤكدًا اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بالعاصمة الرياض ومجالاتها كافة, سائلاً الله العلي القدير أن يبارك الجهود ويكتب لأعمال الهيئة المزيد من التوفيق والنجاح.

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أمير الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي والأهالي في جلسته الأسبوعية
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء أمس الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية جريًا على عادة سموه عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.

وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة، حيث استمع أمير المنطقة إلى عددٍ من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب.

وهنأ الأهالي الأمير فيصل بن بندر بالأمر الملكي الكريم في تحويل هيئة تطوير الرياض لهيئة ملكية.

وأعرب أمير المنطقة عن شكره للجميع على التهنئة, مؤكدًا اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بالعاصمة الرياض ومجالاتها كافة, سائلاً الله العلي القدير أن يبارك الجهود ويكتب لأعمال الهيئة المزيد من التوفيق والنجاح.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
01:10 AM

أمير الرياض يستقبل أصحاب الفضيلة والمعالي والأهالي في جلسته الأسبوعية

ناقش القضايا المتعلقة بالمنطقة وأكد اهتمام القيادة بالعاصمة بكل مجالاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر سموه مساء أمس الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية جريًا على عادة سموه عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.

وتفصيلاً، جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة، حيث استمع أمير المنطقة إلى عددٍ من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب.

وهنأ الأهالي الأمير فيصل بن بندر بالأمر الملكي الكريم في تحويل هيئة تطوير الرياض لهيئة ملكية.

وأعرب أمير المنطقة عن شكره للجميع على التهنئة, مؤكدًا اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بالعاصمة الرياض ومجالاتها كافة, سائلاً الله العلي القدير أن يبارك الجهود ويكتب لأعمال الهيئة المزيد من التوفيق والنجاح.

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