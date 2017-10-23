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البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة

رأت أنه يعبّر عن مساندة دولية لجهود السعودية في التوصل لحل سياسي

رحّبت مملكة البحرين اليوم، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ندد بهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وتثمن وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم، صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، الذي يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها لكل القوانين الدولية.

البحرين قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة
سبق

رحّبت مملكة البحرين اليوم، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ندد بهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وتثمن وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم، صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، الذي يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها لكل القوانين الدولية.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
06:50 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
10:46 PM

البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة

رأت أنه يعبّر عن مساندة دولية لجهود السعودية في التوصل لحل سياسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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رحّبت مملكة البحرين اليوم، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ندد بهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وتثمن وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم، صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، الذي يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها لكل القوانين الدولية.

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