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وزير ‎الصحة: قدَّمنا توعية لأحد الأشخاص ولم يلتزم فأُصيب بفيروس كورونا

قدَّم شكره للمواطنين والمقيمين على اهتمامهم بتطبيق الإجراءات الصحية

قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة: إن أحد الأشخاص قمنا بتوعيته بالاهتمام، والبُعد لتجنب أسباب الإصابة بفيروس كورونا، ولكن –للأسف- لم يلتزم؛ فأُصيب قبل أيام بهذا الفيروس.

وفي التفاصيل، أكد وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أن الجميع - لا قدر الله - معرَّض للإصابة، وعلى الجميع الاهتمام، والحرص على تطبيق الإجراءات الصحية لضمان سلامة الجميع.. مقدمًا شكره للمواطنين والمقيمين على تفاعلهم واهتمامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، والتعليمات التي أقرتها الدولة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير ‎الصحة: قدَّمنا توعية لأحد الأشخاص ولم يلتزم فأُصيب بفيروس كورونا
سبق

قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة: إن أحد الأشخاص قمنا بتوعيته بالاهتمام، والبُعد لتجنب أسباب الإصابة بفيروس كورونا، ولكن –للأسف- لم يلتزم؛ فأُصيب قبل أيام بهذا الفيروس.

وفي التفاصيل، أكد وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أن الجميع - لا قدر الله - معرَّض للإصابة، وعلى الجميع الاهتمام، والحرص على تطبيق الإجراءات الصحية لضمان سلامة الجميع.. مقدمًا شكره للمواطنين والمقيمين على تفاعلهم واهتمامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، والتعليمات التي أقرتها الدولة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:47 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:33 AM

وزير ‎الصحة: قدَّمنا توعية لأحد الأشخاص ولم يلتزم فأُصيب بفيروس كورونا

قدَّم شكره للمواطنين والمقيمين على اهتمامهم بتطبيق الإجراءات الصحية

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
11
19,423

قال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة: إن أحد الأشخاص قمنا بتوعيته بالاهتمام، والبُعد لتجنب أسباب الإصابة بفيروس كورونا، ولكن –للأسف- لم يلتزم؛ فأُصيب قبل أيام بهذا الفيروس.

وفي التفاصيل، أكد وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أن الجميع - لا قدر الله - معرَّض للإصابة، وعلى الجميع الاهتمام، والحرص على تطبيق الإجراءات الصحية لضمان سلامة الجميع.. مقدمًا شكره للمواطنين والمقيمين على تفاعلهم واهتمامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، والتعليمات التي أقرتها الدولة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.

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