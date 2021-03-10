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"تعليم الطائف" تنظم لقاء للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للجودة

بالتعاون مع المكتب التنفيذي

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة الجودة وقياس الأداء، بالتعاون مع المكتب التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لقاءً افتراضياً للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للجودة.

جاء ذلك، برعاية المدير العام، طلال اللهيبي، وحضور مدير الإدارة خالد شعيل، وعدد من القيادات التربوية بالمجتمع المحلي.

وقال المدير العام: تمت استضافة قائد من قادة المكتب التنفيذي المهندس خالد الزهراني، ليقدم لنا تعريفاً شاملاً عن الإستراتيجية الوطنية للجودة واستعراض المبادرات والأهداف والتعريف بالبرنامج الوطني لسفراء الجودة لتفعيل الجودة والإتقان سواء ما يطرح أو ما يقدم في الميدان التربوي.

وأضاف أن الجميع مسؤول مؤتمن عن إتقان العمل وإحسانه بالشكل المطلوب الصحيح.

فيما قدم شكره للمهندس خالد ولمدير إدارة الجودة والمشرفين والمشرفات المشاركين في لقاء اليوم.

وأكد مدير إدارة الجودة وقياس الأداء، خالد الثبيتي، أن خطط التنمية في المملكة العربية السعودية، أكدت ضرورة وأهمية تطبيق الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية، كما أمر به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله -.

وتابع: "يجب أن تكون خدماتنا ومنتجاتنا معياراً عالمياً للجودة والإتقان وفق نموذج وطني شامل لقطاعات العمل المختلفة لتتكامل الجهود الحكومية.

وقدم المدير التنفيذي لمكتب الإستراتيجية الوطنية للجودة، المهندس خالد الزهراني، عرضاً شاملاً عن الإستراتيجية الوطنية.

وقال إنها أحد المكونات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، في مجالات الجودة، متناولاً أهدافها وملاءمتها مع رؤية المملكة.

وأشار إلى أن الملهم الأول لهذه الإستراتيجية هو خادم الحرمين الشريفين، إذ استوحت الهيئة أهدافها من مقولته - حفظه الله - "هدفي الأول أن تكون بلادي نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على جميع الأصعدة وسأعمل معكم لتخطيط ذاك".

وقال: "من هذا المبدأ بدأت هيئة المواصفات وقياس الجودة الإعداد للإستراتيجية التي كان لها دور كبير جنباً إلى جنب مع رؤية ولي العهد حفظه الله، والذي أكد فيها أن قصص النجاح تبدأ من رؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الطائف" تنظم لقاء للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للجودة
سبق

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة الجودة وقياس الأداء، بالتعاون مع المكتب التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لقاءً افتراضياً للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للجودة.

جاء ذلك، برعاية المدير العام، طلال اللهيبي، وحضور مدير الإدارة خالد شعيل، وعدد من القيادات التربوية بالمجتمع المحلي.

وقال المدير العام: تمت استضافة قائد من قادة المكتب التنفيذي المهندس خالد الزهراني، ليقدم لنا تعريفاً شاملاً عن الإستراتيجية الوطنية للجودة واستعراض المبادرات والأهداف والتعريف بالبرنامج الوطني لسفراء الجودة لتفعيل الجودة والإتقان سواء ما يطرح أو ما يقدم في الميدان التربوي.

وأضاف أن الجميع مسؤول مؤتمن عن إتقان العمل وإحسانه بالشكل المطلوب الصحيح.

فيما قدم شكره للمهندس خالد ولمدير إدارة الجودة والمشرفين والمشرفات المشاركين في لقاء اليوم.

وأكد مدير إدارة الجودة وقياس الأداء، خالد الثبيتي، أن خطط التنمية في المملكة العربية السعودية، أكدت ضرورة وأهمية تطبيق الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية، كما أمر به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله -.

وتابع: "يجب أن تكون خدماتنا ومنتجاتنا معياراً عالمياً للجودة والإتقان وفق نموذج وطني شامل لقطاعات العمل المختلفة لتتكامل الجهود الحكومية.

وقدم المدير التنفيذي لمكتب الإستراتيجية الوطنية للجودة، المهندس خالد الزهراني، عرضاً شاملاً عن الإستراتيجية الوطنية.

وقال إنها أحد المكونات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، في مجالات الجودة، متناولاً أهدافها وملاءمتها مع رؤية المملكة.

وأشار إلى أن الملهم الأول لهذه الإستراتيجية هو خادم الحرمين الشريفين، إذ استوحت الهيئة أهدافها من مقولته - حفظه الله - "هدفي الأول أن تكون بلادي نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على جميع الأصعدة وسأعمل معكم لتخطيط ذاك".

وقال: "من هذا المبدأ بدأت هيئة المواصفات وقياس الجودة الإعداد للإستراتيجية التي كان لها دور كبير جنباً إلى جنب مع رؤية ولي العهد حفظه الله، والذي أكد فيها أن قصص النجاح تبدأ من رؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة".

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
07:57 PM

"تعليم الطائف" تنظم لقاء للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للجودة

بالتعاون مع المكتب التنفيذي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة الجودة وقياس الأداء، بالتعاون مع المكتب التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لقاءً افتراضياً للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للجودة.

جاء ذلك، برعاية المدير العام، طلال اللهيبي، وحضور مدير الإدارة خالد شعيل، وعدد من القيادات التربوية بالمجتمع المحلي.

وقال المدير العام: تمت استضافة قائد من قادة المكتب التنفيذي المهندس خالد الزهراني، ليقدم لنا تعريفاً شاملاً عن الإستراتيجية الوطنية للجودة واستعراض المبادرات والأهداف والتعريف بالبرنامج الوطني لسفراء الجودة لتفعيل الجودة والإتقان سواء ما يطرح أو ما يقدم في الميدان التربوي.

وأضاف أن الجميع مسؤول مؤتمن عن إتقان العمل وإحسانه بالشكل المطلوب الصحيح.

فيما قدم شكره للمهندس خالد ولمدير إدارة الجودة والمشرفين والمشرفات المشاركين في لقاء اليوم.

وأكد مدير إدارة الجودة وقياس الأداء، خالد الثبيتي، أن خطط التنمية في المملكة العربية السعودية، أكدت ضرورة وأهمية تطبيق الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية، كما أمر به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله -.

وتابع: "يجب أن تكون خدماتنا ومنتجاتنا معياراً عالمياً للجودة والإتقان وفق نموذج وطني شامل لقطاعات العمل المختلفة لتتكامل الجهود الحكومية.

وقدم المدير التنفيذي لمكتب الإستراتيجية الوطنية للجودة، المهندس خالد الزهراني، عرضاً شاملاً عن الإستراتيجية الوطنية.

وقال إنها أحد المكونات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، في مجالات الجودة، متناولاً أهدافها وملاءمتها مع رؤية المملكة.

وأشار إلى أن الملهم الأول لهذه الإستراتيجية هو خادم الحرمين الشريفين، إذ استوحت الهيئة أهدافها من مقولته - حفظه الله - "هدفي الأول أن تكون بلادي نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على جميع الأصعدة وسأعمل معكم لتخطيط ذاك".

وقال: "من هذا المبدأ بدأت هيئة المواصفات وقياس الجودة الإعداد للإستراتيجية التي كان لها دور كبير جنباً إلى جنب مع رؤية ولي العهد حفظه الله، والذي أكد فيها أن قصص النجاح تبدأ من رؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة".

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