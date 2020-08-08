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تعليم الرياض ينهي تسليم الكتب للمدارس الابتدائية الحكومية

مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من "كورونا"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وقالت "الإدارة": في هذا الأسبوع ستُنفَّذ خطة توزيع الكتب الدراسية على جميع المدارس المتوسطة والثانوية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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تعليم الرياض ينهي تسليم الكتب للمدارس الابتدائية الحكومية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وقالت "الإدارة": في هذا الأسبوع ستُنفَّذ خطة توزيع الكتب الدراسية على جميع المدارس المتوسطة والثانوية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
04:58 PM

تعليم الرياض ينهي تسليم الكتب للمدارس الابتدائية الحكومية

مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنه تم الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وقالت "الإدارة": في هذا الأسبوع ستُنفَّذ خطة توزيع الكتب الدراسية على جميع المدارس المتوسطة والثانوية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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