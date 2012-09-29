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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

الرئيس الفلسطيني ينعي أمير الكويت:خسرنا قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية

أعلن الحداد وتنكيس الأعلام

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واصفًا إياه بالزعيم والقائد الحكيم، والأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.

وأعلن عباس الحدادَ وتنكيس الأعلام في فلسطين، وقال إن فلسطين خسرت برحيله قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائماً إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.

وأضاف: أن فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا هو خسارة كبيرة، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة، طبقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الفلسطيني ينعي أمير الكويت:خسرنا قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية
سبق

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واصفًا إياه بالزعيم والقائد الحكيم، والأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.

وأعلن عباس الحدادَ وتنكيس الأعلام في فلسطين، وقال إن فلسطين خسرت برحيله قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائماً إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.

وأضاف: أن فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا هو خسارة كبيرة، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة، طبقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
07:00 PM

الرئيس الفلسطيني ينعي أمير الكويت:خسرنا قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية

أعلن الحداد وتنكيس الأعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,191

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واصفًا إياه بالزعيم والقائد الحكيم، والأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.

وأعلن عباس الحدادَ وتنكيس الأعلام في فلسطين، وقال إن فلسطين خسرت برحيله قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية عز نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائماً إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.

وأضاف: أن فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا هو خسارة كبيرة، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة، طبقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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