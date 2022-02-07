قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم إن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم" بمحافظة حجة، موضحًا أن الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
وتابع التحالف: الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد التحالف أنه سيتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني.
"التحالف": سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني
الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم".. من الحديدة ومطار صنعاء
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم إن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم" بمحافظة حجة، موضحًا أن الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
وتابع التحالف: الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد التحالف أنه سيتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني.
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم إن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم" بمحافظة حجة، موضحًا أن الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
"التحالف": سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني
الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم".. من الحديدة ومطار صنعاء
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم إن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم" بمحافظة حجة، موضحًا أن الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
وتابع التحالف: الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد التحالف أنه سيتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني.