"التحالف" يعترض ويدمر 5 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان

أعلنت قيادة التحالف عن اعتراض وتدمير 5 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه #جازان.
وأضاف التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أعلنت قيادة التحالف عن اعتراض وتدمير 5 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه #جازان.
وأضاف التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أعلنت قيادة التحالف عن اعتراض وتدمير 5 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه #جازان.
وأضاف التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
أعلنت قيادة التحالف عن اعتراض وتدمير 5 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه #جازان.
وأضاف التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.