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بموجب قانون السلطات الاقتصادية.. "ترامب" يعلن تمديد الطوارئ الخاصة بلبنان لمدة عام

البيت الأبيض قال إن استمرار نقل الأسلحة الإيرانية لحزب الله تقويض لسيادة البلاد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان، لمدة عام واحد ابتداءً من مطلع شهر أغسطس القادم.

وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أكد أنه بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، فرضت الولايات المتحدة في 1 أغسطس لعام 2007م، حالة الطوارئ فيما يتعلق بلبنان، نتيجة قيام أشخاص معينين بتقويض حكومة لبنان الشرعية المنتخبة ديمقراطياً أو المؤسسات الديمقراطية؛ والمساهمة في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية؛ وإعادة تأكيد السيطرة السورية أو المساهمة في التدخل السوري في لبنان؛ أو التعدي على السيادة اللبنانية أو تقويضها، مما يسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ذلك البلد وفي المنطقة.


وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن بعض الأنشطة الجارية، مثل استمرار عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله الإرهابي التي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي وغير عادي على المستوى الوطني.

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بموجب قانون السلطات الاقتصادية.. "ترامب" يعلن تمديد الطوارئ الخاصة بلبنان لمدة عام
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان، لمدة عام واحد ابتداءً من مطلع شهر أغسطس القادم.

وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أكد أنه بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، فرضت الولايات المتحدة في 1 أغسطس لعام 2007م، حالة الطوارئ فيما يتعلق بلبنان، نتيجة قيام أشخاص معينين بتقويض حكومة لبنان الشرعية المنتخبة ديمقراطياً أو المؤسسات الديمقراطية؛ والمساهمة في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية؛ وإعادة تأكيد السيطرة السورية أو المساهمة في التدخل السوري في لبنان؛ أو التعدي على السيادة اللبنانية أو تقويضها، مما يسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ذلك البلد وفي المنطقة.


وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن بعض الأنشطة الجارية، مثل استمرار عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله الإرهابي التي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي وغير عادي على المستوى الوطني.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
12:54 AM

بموجب قانون السلطات الاقتصادية.. "ترامب" يعلن تمديد الطوارئ الخاصة بلبنان لمدة عام

البيت الأبيض قال إن استمرار نقل الأسلحة الإيرانية لحزب الله تقويض لسيادة البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان، لمدة عام واحد ابتداءً من مطلع شهر أغسطس القادم.

وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أكد أنه بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، فرضت الولايات المتحدة في 1 أغسطس لعام 2007م، حالة الطوارئ فيما يتعلق بلبنان، نتيجة قيام أشخاص معينين بتقويض حكومة لبنان الشرعية المنتخبة ديمقراطياً أو المؤسسات الديمقراطية؛ والمساهمة في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية؛ وإعادة تأكيد السيطرة السورية أو المساهمة في التدخل السوري في لبنان؛ أو التعدي على السيادة اللبنانية أو تقويضها، مما يسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ذلك البلد وفي المنطقة.


وأشار بيان البيت الأبيض، إلى أن بعض الأنشطة الجارية، مثل استمرار عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله الإرهابي التي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي وغير عادي على المستوى الوطني.

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