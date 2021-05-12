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للفائزين في مسابقة المهرة.. إنتاج ختمة كاملة مشتركة في استديوهات الإذاعة

"الحارثي" أشاد بالمسابقة مبينًا أنها تجد قبولاً كبيرًا وتفاعلاً من مختلف الجنسيات

أعلن محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذيً لهيئة الإذاعة والتلفزيون عن تقديم هيئة الإذاعة والتلفزيون متمثلة في إذاعة القرآن الكريم جائزة للفائزين في مسابقة المهرة وهي إنتاج ختمة كاملة مشتركة في استديوهات الإذاعة.

وقدم الرئيس التنفيذي خلال مداخلة مع برنامج المهرة شكره لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم على المشاركة الفاعلة في البرنامج وأيضًا لجميع من شارك من فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم.

وأشاد "الحارثي" بمسابقة المهرة مبينًا أنها تجد قبولاً كبيرًا وتفاعلاً من مختلف الجنسيات، حيث تلقت المسابقة آلاف الطلبات ( 4500 متقدم) من 48 جنسية.

وأكد أن موقف الهيئة يأتي امتدادًا لجهود المملكة الكبيرة في خدمة القرآن الكريم ونشره وتعليمه وطباعته، حيث دأبت المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، والتي يأتي من ضمنها إذاعة وقناة القرآن الكريم، مؤكدًا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون حريصة على القيام بدورها في خدمة القرآن الكريم وتعزيز هذه الرسالة بكل الوسائل الإعلامية.

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للفائزين في مسابقة المهرة.. إنتاج ختمة كاملة مشتركة في استديوهات الإذاعة
سبق

أعلن محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذيً لهيئة الإذاعة والتلفزيون عن تقديم هيئة الإذاعة والتلفزيون متمثلة في إذاعة القرآن الكريم جائزة للفائزين في مسابقة المهرة وهي إنتاج ختمة كاملة مشتركة في استديوهات الإذاعة.

وقدم الرئيس التنفيذي خلال مداخلة مع برنامج المهرة شكره لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم على المشاركة الفاعلة في البرنامج وأيضًا لجميع من شارك من فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم.

وأشاد "الحارثي" بمسابقة المهرة مبينًا أنها تجد قبولاً كبيرًا وتفاعلاً من مختلف الجنسيات، حيث تلقت المسابقة آلاف الطلبات ( 4500 متقدم) من 48 جنسية.

وأكد أن موقف الهيئة يأتي امتدادًا لجهود المملكة الكبيرة في خدمة القرآن الكريم ونشره وتعليمه وطباعته، حيث دأبت المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، والتي يأتي من ضمنها إذاعة وقناة القرآن الكريم، مؤكدًا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون حريصة على القيام بدورها في خدمة القرآن الكريم وتعزيز هذه الرسالة بكل الوسائل الإعلامية.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
01:16 AM

للفائزين في مسابقة المهرة.. إنتاج ختمة كاملة مشتركة في استديوهات الإذاعة

"الحارثي" أشاد بالمسابقة مبينًا أنها تجد قبولاً كبيرًا وتفاعلاً من مختلف الجنسيات

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عبدالحكيم شار - الرياض
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2,248

أعلن محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذيً لهيئة الإذاعة والتلفزيون عن تقديم هيئة الإذاعة والتلفزيون متمثلة في إذاعة القرآن الكريم جائزة للفائزين في مسابقة المهرة وهي إنتاج ختمة كاملة مشتركة في استديوهات الإذاعة.

وقدم الرئيس التنفيذي خلال مداخلة مع برنامج المهرة شكره لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم على المشاركة الفاعلة في البرنامج وأيضًا لجميع من شارك من فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم.

وأشاد "الحارثي" بمسابقة المهرة مبينًا أنها تجد قبولاً كبيرًا وتفاعلاً من مختلف الجنسيات، حيث تلقت المسابقة آلاف الطلبات ( 4500 متقدم) من 48 جنسية.

وأكد أن موقف الهيئة يأتي امتدادًا لجهود المملكة الكبيرة في خدمة القرآن الكريم ونشره وتعليمه وطباعته، حيث دأبت المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، والتي يأتي من ضمنها إذاعة وقناة القرآن الكريم، مؤكدًا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون حريصة على القيام بدورها في خدمة القرآن الكريم وتعزيز هذه الرسالة بكل الوسائل الإعلامية.

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