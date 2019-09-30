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"فيصل بن محمد" يكرم رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

أثناء افتتاحه معرض المملكة في قلب العالم بالرياض

كرم الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأحد، رئيس مجلس الأمناء بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالعزيز السبيل، ومنحه العضوية الفخرية للجمعية.

كما قدم درعاً تكريمياً للمركز تسلمه نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام، الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، خلال افتتاحه معرض (المملكة قلب العالم) الذي نظمته الجمعية بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، احتفاءً باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وقال الدكتور عبدالعزيز السبيل، إن المعرض الذي يقام بالشراكة مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، في إطار المبادرات الراعية للفنون، يهدف المركز من ورائها إلى نشر الحوار الوطني من خلال الأعمال الفنية والثقافية، ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزّز الوحدة الوطنية في المجتمع مثل: "التسامح والتعايش ونبذ التعصّب وتعزيز اللحمة الوطنية ونشر ثقافة الحوار وتعزيزها في المجتمع"، إضافة إلى تأصيل الانتماء الوطني.

وقدم شكره إلى الرئيس الفخري للجمعية، ورئيسة الجمعية، والدكتورة منال الرويشد، على الجهود التي بذلوها لتنظيم الملتقى.

وأوضحت الدكتورة منال الرويشد، أن الجمعية تحرص على رعاية الحركة التشكيلية في المملكة، والعمل على ازدهارها، والمساهمة في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي أثرت الثقافة السعودية في مجال الفن التشكيلي.

كما حرصت على تعريف المجتمع برواد الحركة التشكيلية في المملكة وعلى دعم الشباب وإبراز ورعاية إبداعات الشباب، وإبداع ذوي الإعاقة، وإبراز العلاقة بين أنواع الفنون والموسيقى والمسرح والشعر وغيرها وتأثيرها وتأثرها بالفن التشكيلي من خلال المعارض والعروض التفاعلية والورش والأمسيات الثقافية.

وشارك في المعرض نحو 80 فنانًا تشكيليًا بأكثر من مئة لوحة فنية، نظمت فعاليات ثقافية وورش عمل، قدمها عدد من الفنانين التشكيليين من مدارس فنية متنوعة "الرسم الحر، التشكيل بالمعادن والصلصال والورق والخرز، والرسم بالخيط والمسامير والخط العربي".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فيصل بن محمد" يكرم رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
سبق

كرم الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأحد، رئيس مجلس الأمناء بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالعزيز السبيل، ومنحه العضوية الفخرية للجمعية.

كما قدم درعاً تكريمياً للمركز تسلمه نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام، الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، خلال افتتاحه معرض (المملكة قلب العالم) الذي نظمته الجمعية بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، احتفاءً باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وقال الدكتور عبدالعزيز السبيل، إن المعرض الذي يقام بالشراكة مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، في إطار المبادرات الراعية للفنون، يهدف المركز من ورائها إلى نشر الحوار الوطني من خلال الأعمال الفنية والثقافية، ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزّز الوحدة الوطنية في المجتمع مثل: "التسامح والتعايش ونبذ التعصّب وتعزيز اللحمة الوطنية ونشر ثقافة الحوار وتعزيزها في المجتمع"، إضافة إلى تأصيل الانتماء الوطني.

وقدم شكره إلى الرئيس الفخري للجمعية، ورئيسة الجمعية، والدكتورة منال الرويشد، على الجهود التي بذلوها لتنظيم الملتقى.

وأوضحت الدكتورة منال الرويشد، أن الجمعية تحرص على رعاية الحركة التشكيلية في المملكة، والعمل على ازدهارها، والمساهمة في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي أثرت الثقافة السعودية في مجال الفن التشكيلي.

كما حرصت على تعريف المجتمع برواد الحركة التشكيلية في المملكة وعلى دعم الشباب وإبراز ورعاية إبداعات الشباب، وإبداع ذوي الإعاقة، وإبراز العلاقة بين أنواع الفنون والموسيقى والمسرح والشعر وغيرها وتأثيرها وتأثرها بالفن التشكيلي من خلال المعارض والعروض التفاعلية والورش والأمسيات الثقافية.

وشارك في المعرض نحو 80 فنانًا تشكيليًا بأكثر من مئة لوحة فنية، نظمت فعاليات ثقافية وورش عمل، قدمها عدد من الفنانين التشكيليين من مدارس فنية متنوعة "الرسم الحر، التشكيل بالمعادن والصلصال والورق والخرز، والرسم بالخيط والمسامير والخط العربي".

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
05:23 PM

"فيصل بن محمد" يكرم رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

أثناء افتتاحه معرض المملكة في قلب العالم بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأحد، رئيس مجلس الأمناء بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالعزيز السبيل، ومنحه العضوية الفخرية للجمعية.

كما قدم درعاً تكريمياً للمركز تسلمه نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام، الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، خلال افتتاحه معرض (المملكة قلب العالم) الذي نظمته الجمعية بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، احتفاءً باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وقال الدكتور عبدالعزيز السبيل، إن المعرض الذي يقام بالشراكة مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، في إطار المبادرات الراعية للفنون، يهدف المركز من ورائها إلى نشر الحوار الوطني من خلال الأعمال الفنية والثقافية، ومناقشة موضوعات الحوار التي تعزّز الوحدة الوطنية في المجتمع مثل: "التسامح والتعايش ونبذ التعصّب وتعزيز اللحمة الوطنية ونشر ثقافة الحوار وتعزيزها في المجتمع"، إضافة إلى تأصيل الانتماء الوطني.

وقدم شكره إلى الرئيس الفخري للجمعية، ورئيسة الجمعية، والدكتورة منال الرويشد، على الجهود التي بذلوها لتنظيم الملتقى.

وأوضحت الدكتورة منال الرويشد، أن الجمعية تحرص على رعاية الحركة التشكيلية في المملكة، والعمل على ازدهارها، والمساهمة في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي أثرت الثقافة السعودية في مجال الفن التشكيلي.

كما حرصت على تعريف المجتمع برواد الحركة التشكيلية في المملكة وعلى دعم الشباب وإبراز ورعاية إبداعات الشباب، وإبداع ذوي الإعاقة، وإبراز العلاقة بين أنواع الفنون والموسيقى والمسرح والشعر وغيرها وتأثيرها وتأثرها بالفن التشكيلي من خلال المعارض والعروض التفاعلية والورش والأمسيات الثقافية.

وشارك في المعرض نحو 80 فنانًا تشكيليًا بأكثر من مئة لوحة فنية، نظمت فعاليات ثقافية وورش عمل، قدمها عدد من الفنانين التشكيليين من مدارس فنية متنوعة "الرسم الحر، التشكيل بالمعادن والصلصال والورق والخرز، والرسم بالخيط والمسامير والخط العربي".

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